حمزه توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه ۲۲ پروژه رفع تنش آب شرب در شهرستان خواف با اعتبار ۱۶۴ میلیارد تومان خبرداد.

مدیر امور آب و فاضلاب خواف گفت: از این تعداد ۱۵ پروژه با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا کنون در شهرها و روستاهای شهرستان خواف اجرا و ۷ پروژه هم با پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصد دردست اجرا است.

وی یکی از چالش‌های اجرای پروژه‌های آبرسانی در این شهرستان را بافت زمین عنوان کرد که باعث افت کیفیت آب شده و حفر چاه را نیز با مشکل مواجه کرده است به گونه‌ای که هر چه از سمت بخش سلامی به سمت مرز پیش می‌رویم کیفیت آب کاهش می‌یابد.

توکلی خاطر نشان کرد: از مجموع ۸۳ روستا در شهرستان خواف ۷۹ روستا تحت پوشش خدمات آبفا قرار دارند و ۴ روستا در مرحله تحویل قرار دارند.

مدیر امور آب و فاضلاب خواف تاکید کرد: در برخی موارد با حفر ۱۸۰ متر چاه امکان استحصال آب تنها چند لیتر آب فراهم می‌شود.

به گفته وی با چهار بخش مرکزی، سنگان، جلگه زوزن، و سلامی تامین آب شرب و بیش از ۱۷۵ هزارنفر را برعهده دارد.