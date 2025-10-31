بهرام جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح زیرکشت چغندر قند در شهرستان اسلام‌آباد غرب در سال جاری بر اساس الگوی کشت مصوب و سهمیه تعیین‌شده، سه‌هزار و ۳۰۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار تن چغندر قند از مزارع این شهرستان برداشت و به کارخانجات قند تحویل شود.

وی افزود: میانگین عملکرد مزارع چغندر در شهرستان بین ۵۵ تا ۶۰ تن در هر هکتار برآورد شده است. با توجه به توسعه مکانیزاسیون در دو سال اخیر، بیشتر مزارع چغندر قند به‌صورت کاملاً مکانیزه برداشت می‌شوند که این امر موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید شده است.

مدیر جهاد کشاورزی اسلام‌آباد غرب تصریح کرد: کارخانه قند این شهرستان با ظرفیت فرآوری سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن محصول فعال است و برای مازاد تولید نیز با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان، قراردادهایی با کارخانجات قند سایر استان‌ها از جمله قزوین، اصفهان، شوش، نقش‌جهان و همدان منعقد شده است.

جمشیدی ضمن قدردانی از حمایت‌های مهندس کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و دکتر شریفی، معاون بهبود تولیدات گیاهی، گفت: این موفقیت نتیجه همکاری، تلاش کشاورزان، کارشناسان فنی و حمایت‌های مجموعه مدیریت شهرستان در راستای توسعه پایدار کشاورزی است.

وی با اشاره به نحوه تحویل چغندر به کارخانه قند شهرستان بیان کرد: با برنامه‌ریزی شورای کشاورزی و پشتیبانی فرماندار محترم مهندس شهبازی، فرآیند تحویل محصول در هفت منطقه شهرستان به‌صورت نوبتی و منظم در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی اسلام‌آباد غرب در پایان از پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان، دکتر بخشی‌پور در حوزه کشاورزی تقدیر کرد و گفت: همراهی مسئولان و کشاورزان عامل اصلی تحقق این موفقیت در بخش کشاورزی شهرستان است.