سردار عمومهدی: تربیت دینی و انقلابی نیاز اصلی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره صالحین و سیودومین مسابقات استانی قرآن و عترت بسیج استان مرکزی اظهار کرد: اگرچه نام وزارتخانه «آموزش و پرورش» است، اما تمرکز اصلی در عمل بر آموزش بوده و تربیت به معنای واقعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ساختار فعلی آموزش و پرورش ریشه در الگوهای غربی دارد، افزود: با وجود تلاشها و تدوین سند تحول بنیادین، اراده جدی برای اجرای کامل این سند در دولتهای مختلف شکل نگرفته و همین موضوع باعث تداوم مشکلات تربیتی شده است.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی بر اهمیت دوران کودکی و نوجوانی در شکلگیری شخصیت انسان تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از دوران طلایی تربیت در اختیار نظام آموزشی کشور است و اگر در این مقطع تربیت دینی و انقلابی به درستی انجام نشود، جبران آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود.
سردار عمومهدی با یادآوری نقش تاریخی بسیج در تربیت نسل جوان تصریح کرد: از ابتدای شکلگیری بسیج، کلاسهای قرآن، اخلاق، احکام و عقاید محور فعالیتهای تربیتی بوده است.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی افزود: با راهاندازی حلقههای تربیتی صالحین، گامهای مؤثری در ارتقای کیفی این حوزه برداشته شد، هرچند در توسعه کمی آن هنوز با چالشهایی مواجه هستیم.
وی افزود: بخشی از آسیبهای اجتماعی و ناآگاهیهای سیاسی و فرهنگی در میان برخی نوجوانان و جوانان، ناشی از دوری آنان از فضای مسجد و حلقههای تربیتی و نرسیدن معارف انقلاب اسلامی به آنان است.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی با تأکید بر جایگاه مسجد به عنوان مرکز حکمرانی اسلامی بیان کرد: مساجد باید به کانون حل مسائل مردم و محور فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی محلات تبدیل شوند و این هدف با راهاندازی «قرارگاههای پیشرفته محله» محقق خواهد شد.
سردار عمومهدی تصریح کرد: تاکنون ۳۱۳ مسجد در سطح استان بهعنوان الگو فعال شدهاند و با مشارکت مردم و بسیج، اقدامات مؤثری برای خدمترسانی و تقویت بنیانهای تربیتی و اجتماعی در حال انجام است.
