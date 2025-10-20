پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز دوشنبه ۲۸ مهر

به گزارش خبرنگار مهرف مورخ دوشنبه بیست و هشتم مهر ماه ۱۴۰۴؛ ساعات صبح امروز جوی آرام و ساعات بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
ساعات ابتدایی صبح، مه صبحگاهی در سواحل وجزایر وپاره ای نقاط شرقی استان پیش بینی میشود و سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد.
در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی و پارهای نقاط مستعد رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای مورد انتظار است و در محدوده شهرستانهای بشاگرد، رودان و حاجی آباد تقویت نقطهای بارشها وسیلابی شدن مسیلها نیز پیش بینی میشود.
توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست.
دریا در ساعات صبح آرام و طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب با وزش بادهای جنوب غربی در خلیج فارس وتنگه هرمزمتلاطم خواهد شد.
توصیه میشود تردد شناورها بویژه سبک، صیادی وتفریحی با احتیاط صورت پذیرد.
به لحاظ دمایی طی امروز وفردا، دما تغییر چندانی نخواهد داشت وروزهای پایانی هفته، افزایش ۱ تا ۲ درجهای دمای بیشینه پیش بینی میشود.
نظر شما