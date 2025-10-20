کشف ۹۲ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیریک در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات قاچاقچیان، از فعالیت یک باند قاچاق مواد مخدر و قصد انتقال محموله‌ای از حوزه شهرستان بشاگرد به سیریک مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از چند روز تلاش بی‌وقفه و انجام گشت‌زنی‌های هدفمند، در محور فرعی کوهستانی روستای سرزه به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف صادر کردند، راننده خودرو بدون توجه به هشدارهای پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز طولانی، با تنگ شدن عرصه محاصره، راننده و سرنشین، خودرو را رها کرده و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه به‌صورت پیاده متواری شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار ۹۲ کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد و تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان متواری ادامه دارد.

سردار جاویدان در پایان تصریح کرد: حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر جرم سنگینی است که عواقب قانونی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه دارد و همکاری مردم، مهم‌ترین عامل در مبارزه با قاچاقچیان و حفظ امنیت جامعه است؛ از شهروندان فهیم استان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه مواد مخدر، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۲۸ به پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس پلیس اطلاع دهند.