محمدی: وضعیت ذخایر خون در مازندران نگران کننده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کاهش ذخایر خونی در تمامی گروه‌ها به ویژهA مثبت، A منفی ،O منفی و O مثبت خبر داد و گفت: ذخیره خون استان بسیار نگران کننده است و از مردم می‌خواهیم با مراجعه به مراکز اهدای خون، نیاز بیماران را تأمین کنند.

محمدی فیروزجایی افزود: با توجه به کاهش مراجعات مردمی به پایگاه‌های انتقال خون مازندران و افزایش اعمال جراحی و مصرف بالای خون در مراکز درمانی استان و همچنین وجود ۲۵۰۰ بیمار تالاسمی، ذخایر خون استان به ویژه در شهرستان ساری به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: حفظ ذخیره خون استان نیازمند مشارکت مداوم و روزانه مردم است و در حال حاضر همه گروه‌های خونی به ویژهO مثبت ،Aمثبت،A منفی و O منفی موردنیاز است.

مدیرکل انتقال خون استان از هم‌استانی‌ها درخواست کرد با حضور در پایگاه‌های اهدای خون در شهرستان‌ها در این عمل انساندوستانه مشارکت کنند و یاری رسان بیماران نیازمند به خون باشند.

وی گفت: هر واحد خون اهدایی جان سه بیمار نیازمند را نجات می‌دهد و نقش مهمی در نجات زندگی بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانی، دیالیزی و بیماران جراحی و تصادفی دارد.