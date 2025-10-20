به گزارش خبرنگار مهر؛ در پی افزایش تعداد بیماران سرطانی در استان کردستان و ضرورت تأمین حمایتهای مالی و معنوی از این افراد، انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان در نشستی هماندیشی با حضور مدیرعامل انجمن، اعضای هیئت مدیره و گروهی از خیرین مسائل مختلف مربوط به تأمین منابع مالی و کمکهای درمانی برای بیماران سرطانی استان را بررسی کردند.
حمایت از بیماران سرطانی؛ اولویت انجمن
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان، در این نشست گفت: در حال حاضر بیش از ۷۶۰۰ بیمار مبتلا به سرطان در استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، با این حال، بسیاری از این بیماران همچنان نیاز به حمایتهای مالی و معنوی بیشتری دارند.
منوچهر عثمانپور از زمان تأسیس انجمن در سال ۱۳۸۶، حدود ۴۷۹۱ بیمار سرطانی تحت پوشش خدمات مختلف این انجمن قرار گرفتهاند.
عثمانپور در ادامه با اشاره به محدودیت منابع مالی انجمن، اظهار داشت: کمکهای مادی و معنوی مردمی به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی برای ادامه فعالیتهای این انجمن ضروری است.
وی همچنین از وجود ۶۵۰ صندوق حمایتی در سطح استان برای جمعآوری کمکهای مردمی خبر داد و تأکید کرد: نیاز به افزایش این صندوقها وجود دارد تا بتوان کمکهای مردمی را به میزان بیشتری جمعآوری کرد.
توسعه خدمات درمانی و تبدیل درمانگاه به مرکز تخصصی
در این نشست، یکی از مهمترین مباحث مطرح شده، تبدیل درمانگاه «ههتاو» به یک درمانگاه تخصصی برای بیماران سرطانی بود.
گلزاری، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن، در این زمینه گفت: هزینههای بالای درمان بیماران سرطانی بهویژه در مراحل پیشرفته، باعث شده که بسیاری از خانوادهها نتوانند بهطور کامل از خدمات درمانی بهرهمند شوند و ما امیدواریم با جذب منابع مالی جدید، درمانگاه فعلی را به یک مرکز تخصصی تبدیل کنیم.
وی همچنین از مردم و افراد با توانایی مالی خواست تا از تمامی ظرفیتهای خود، از جمله فرهنگ، رسانهها، فضای مجازی و حتی تکنولوژیهای جدید مانند هوش مصنوعی، برای جلب کمکهای بیشتر استفاده کنند.
نقش مردم و نیکوکاران در موفقیت انجمن
اسعدی مقدم، عضو دیگر هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان، نیز در این نشست بر نقش بیبدیل مردم در موفقیت این انجمن تأکید کرد.
وی گفت: این انجمن از ابتدا با کمکهای مردمی بنا نهاده شده است و توانسته است به بسیاری از بیماران سرطانی خدمات درمانی ارائه دهد.
مقدم همچنین به ضرورت گسترش همکاریها با گروههای مختلف از جمله پزشکان، پرستاران، ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان استان اشاره کرد.
کمکهای مالی؛ نقطه قوت انجمن
سمیرا فیروز منش، مسئول مالی انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان، در ادامه این نشست گزارشی از میزان کمکهای مالی ارائه کرد.
وی گفت: کمکهای مالی به بیماران مبتلا به سرطان روند افزایشی داشته است و این انجمن به طور میانگین ۱۷۰ پرونده بیمار در سال را تحت پوشش قرار میدهد، به این بیماران در زمینههای مختلف دارویی، آزمایشها، سونوگرافی و پت اسکن کمک مالی ارائه میشود.
فیروز منش همچنین خاطرنشان کرد: انجمن تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به داروهای بیماران سرطانی و تا سقف پنج میلیون تومان به هزینههای پت اسکن کمک مالی میکند و همچنین در این انجمن، اسکان رایگان برای بیماران و همراهان آنها در نظر گرفته شده است.
در پایان نشست، اعضا به ضرورت افزایش تبلیغات و معرفی بیشتر انجمن در رسانهها و فضای مجازی تأکید کردند.
آنان همچنین پیشنهاداتی برای جلب حمایتهای بیشتر از نهادهای مختلف، اصناف و افراد برجسته ارائه دادند.
نظر شما