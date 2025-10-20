به گزارش خبرنگار مهر، مهران افشاری، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس، شامگاه یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش با حضور اصحاب رسانه، اظهار کرد: فردیس امروز با جمعیتی بیش از یک‌میلیون نفر، ازنظر جمعیت با پنج استان کشور برابری می‌کند، اما به لحاظ زیرساخت‌های ورزشی در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد.

وی افزود: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت استان البرز افزوده می‌شود که حدود نیمی از این میزان به شهرستان فردیس سرریز می‌شود؛ بنابراین حتی اگر از امروز هم ساخت زیرساخت‌ها را آغاز کنیم، بازهم از رشد جمعیت عقب هستیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان فردیس بابیان اینکه بیش از ۴۵ هزار نفر در این شهرستان دارای بیمه ورزشی هستند، گفت: تخمین ما این است که تعداد واقعی ورزشکاران فعال از ۱۰۰ هزار نفر هم فراتر می‌رود.

افشاری با تأکید بر نقش پیشگیرانه ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: اگر امروز به ورزش اعتبار داده نشود، چندین برابر آن باید در حوزه درمان و آسیب‌های اجتماعی هزینه شود.

وی از برگزاری نخستین جلسه شورای ورزش و ستاد ساماندهی جوانان پس از سه سال خبر داد و گفت: در این جلسه موضوعاتی چون فعال‌سازی کمیته اقتصاد ورزش مطرح شد تا از ظرفیت صنایع و شهرک‌های صنعتی برای حمایت از ورزشکاران استفاده شود چراکه قرار نیست مشکلاتش برای فردیس باشد اما منافعش به شهرهای دیگر برسد.

رئیس اداره ورزش و جوانان فردیس با انتقاد از وضعیت موجود، تأکید کرد: هیچ‌یک از اماکن ورزشی شهرستان فردیس سند مالکیت ندارد که این موضوع در آینده می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند و از اداره ثبت‌اسناد درخواست کرده‌ایم در این زمینه همکاری کند.

افشاری از توقف فروش مجموعه ورزشی اسکویی نیز خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت فرماندار محترم، درخواست توقف فروش این ملک ورزشی داده‌شده است تا بتوانیم آن را برای توسعه ورزش شهرستان حفظ کنیم.

وی همچنین با اشاره به نبود خوابگاه ورزشی و سالن مناسب برای میزبانی مسابقات ملی، اظهار داشت: باوجود ۱۴ مجموعه ورزشی در بخش خصوصی، نبود فضاهای اختصاصی برای هیئت‌های ورزشی مانع استعدادیابی و برگزاری رویدادهای بزرگ در شهرستان است.

رئیس اداره ورزش و جوانان فردیس در بخش دیگری از سخنانش از تقدیر از قهرمانان ورزشی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و اجرای بیش از ۱۳۰ برنامه ورزشی در هفته تربیت‌بدنی خبر داد و افزود: اختتامیه هفته تربیت‌بدنی و ورزش جمعه آینده با حضور جامعه ورزشی شهرستان برگزار می‌شود.

افشاری در خاتمه با اشاره به پیشرفت پروژه خانه جوان فردیس، گفت: با اختصاص نزدیک به ۹۰۰ میلیون تومان برای انشعابات و ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز ساختمان، آماده افتتاح هستیم و در صورت تسویه با پیمانکار، ظرف یکی دو هفته آینده افتتاح رسمی انجام خواهد شد.