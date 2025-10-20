اعضای هیئت علمی و هیئت داوران جایزه کتاب سال دفاع مقدس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وسومین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه ادبیات پایداری و مقاومت اسلامی برگزار می‌شود.

در این دوره، سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، ریاست جایزه را برعهده دارد و حجت‌الاسلام علی لقمان‌پور، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت، به‌عنوان مجری طرح معرفی شده است.

همچنین سیدرضا میربابا، مدیر ادبیات سازمان، به‌عنوان جانشین مجری و جواد کامور بخشایش در مقام دبیر علمی و رئیس هیئت داوران این دوره فعالیت دارد.

اعضای هیئت علمی بیست‌وسومین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس را جمعی از پژوهشگران و نویسندگان برجسته این حوزه تشکیل می‌دهند؛ از جمله محمدرضا سنگری، حسینعلی قبادی، محمدقاسم فروغی، حجت‌الاسلام سعید فخرزاده، سید مجتبی ابطحی، محسن شاهرضایی، علی شجاعی صایین، گلعلی بابایی، حمید حسام و محسن مؤمنی شریف.

در بخش اجرایی نیز محمدجواد شادانلو به‌عنوان دبیر اجرایی، فریبا عبدی‌فرد مسئول دبیرخانه و ولی‌الله منصوریان مسئول ارتباط با رسانه‌ها حضور دارند.

برگزاری این رویداد فرهنگی با همکاری گسترده نهادهای فرهنگی و علمی کشور انجام می‌شود؛ از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری انقلاب اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری، سازمان حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری، کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ناشران و پدیدآورندگان آثار دفاع مقدس.

این جایزه به‌عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای فرهنگی کشور، فرصتی برای پاسداشت تلاش نویسندگان و پژوهشگرانی است که در بازنمایی حقیقت دفاع مقدس و انتقال میراث آن به نسل‌های آینده نقش‌آفرینی کرده‌اند.