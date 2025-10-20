  1. استانها
  2. البرز
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

شکایت بانوی کرجی از رژیم صهیونیستی در پی حمله در جنگ ۱۲ روزه

شکایت بانوی کرجی از رژیم صهیونیستی در پی حمله در جنگ ۱۲ روزه

کرج- یک بانوی ساکن مهرشهر کرج با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، از رژیم صهیونیستی به دلیل «ایجاد رعب و وحشت عمومی» و «سقط‌ جنین ناشی از حمله پهپادی این رژیم» شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شهروند کرجی که در زمان حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به یکی از مناطق مسکونی استان البرز، در منزل خود حضورداشته، پس از وقوع حادثه دچار شوک شدید روانی شده و متعاقب آن جنین خود را از دست داده است.

وی در شکوائیه خود خواستار پیگیری قضائی از طریق مراجع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری علیه عاملان این اقدام تروریستی شده است.

گفتنی است در جریان تجاوز پهپادی وحشیانه رژیم صهیونیستی، چند نقطه از استان البرز هدف قرار گرفت که به گفته مسئولان، بخشی از اهداف غیرنظامی در محدوده شهری نیز آسیب دیدند.

شکایت زن باردار کرجی از رژیم صهیونیستی در پی حمله در جنگ ۱۲ روزه

کد خبر 6628046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها