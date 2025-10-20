مراسم بزرگداشت حافظ شیرازی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مراسم بزرگداشت حافظ شیرازی در قالب برنامه فرهنگی مشترک میان دانشگاه رازی و دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه برگزار شد.

این آئین فرهنگی با هدف ترویج شعر و ادب فارسی، آشنایی نسل جوان با اندیشه‌های والای لسان‌الغیب و ایجاد پیوند میان دانشگاه‌ها در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و ادبی برگزار گردید.

در این مراسم که در سالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم پایه دانشگاه رازی برگزار شد، جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان هر دو دانشگاه حضور داشتند.

برنامه با قرائت اشعاری از دیوان حافظ، سخنرانی درباره جایگاه ادبی و عرفانی او، و اجرای موسیقی سنتی همراه بود. در ادامه نیز دانشجویان به قرائت شعر و بیان برداشت‌های خود از مفاهیم اخلاقی و عرفانی اشعار حافظ پرداختند.

برگزارکنندگان این مراسم بر اهمیت تداوم چنین رویدادهایی در میان دانشگاه‌ها تأکید کردند و آن را گامی مؤثر در ارتقای سطح فرهنگی و ادبی دانشجویان دانستند.