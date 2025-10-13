مهدی سلطانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین برنامه از سلسله نشستهای فرهنگی و ادبی «از بودن و سرودن» با هدف ترویج شعر، اندیشه و گفتوگوی فرهنگی در شهرستان بیجار برگزار میشود.
وی افزود: در این نشست که با موضوع «حافظ، عشق و زندگی» برگزار خواهد شد، استاد شاهرخ پاکزاد به سخنرانی میپردازد و دکتر مهدی دهقانی به عنوان مدیر علمی نشست حضور دارد همچنین در بخش شعرخوانی، استاد احسان فریدونی به قرائت اشعار خواهد پرداخت.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیجار با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامههایی گفت: برگزاری نشستهای ادبی و فرهنگی زمینهای برای تبادل اندیشه و ارتقای ذوق ادبی در میان فرهیختگان و علاقهمندان به شعر و ادب فارسی است.
سلطانی خاطرنشان کرد: این نشست روز سهشنبه، ۲۲ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ در مجتمع امیر نظام گروسی، پایینتر از میدان رحمانی برگزار میشود و حضور برای عموم مردم آزاد و رایگان است.
وی در پایان افزود: علاقهمندان میتوانند برای اطلاع از جزئیات و برنامههای آینده این سلسله نشستها به صفحه مجازی این مجموعه به نشانی @azbodanvasorodan1404 مراجعه کنند.
