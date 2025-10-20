به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ریگزون، بانک اسکاندیناوی اس‌ئی‌بی (SEB) پیش‌بینی کرد که ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) به‌زودی برای جلوگیری از افزایش شدید ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت، کاهش تولید را ازسر می‌گیرند؛ اقدامی که می‌تواند از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.

بیارن شیلدراپ، تحلیلگر ارشد کالا در بانک اس‌ئی‌بی در گزارش ارسالی به مؤسسه ریگ‌زون اعلام کرد: ما انتظار داریم اعضای اوپک‌پلاس برای جلوگیری از افزایش ذخیره‌سازی‌های جهانی در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، کاهش تولید را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: احتمال دارد هشت عضو اوپک‌پلاس در نشست دسامبر یا ژانویه دوباره به کاهش تولید بازگردند.

تحلیلگر ارشد کالا در بانک سوئدی اس‌ئی‌بی هشدار داد که قیمت نفت احتمالاً تا زمان بازگشت اوپک‌پلاس به کاهش تولید، همچنان روند کاهشی خواهد داشت.

وی با استناد به گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی گفت: برآورد این نهاد نشان می‌دهد نیاز به نفت خام اوپک در سال ۲۰۲۶ روزانه حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه خواهد بود، در حالی که تولید اعضای این سازمان در ماه سپتامبر ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.

وی تأکید کرد: اگر اوپک‌پلاس بخواهد بازار را متعادل نگه دارد و از افزایش شدید ذخیره‌سازی‌ها جلوگیری کند، باید در پایان سال ۲۰۲۵ تولید را به‌طور جدی کاهش دهد.

در گزارش جداگانه‌ای که اس‌ئی‌بی در هفتم اکتبر منتشر کرد، شیلدراپ نوشت: پیام نشست هشت عضو اوپک‌پلاس برای کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای این بود که ما هنوز در مسیر تضعیف بازار با افزایش عرضه قرار داریم.

وی افزود: تاکنون هیچ نشانه‌ای از بی‌تفاوتی اوپک‌پلاس به سقوط قیمت‌ها به ۴۰ دلار یا کمتر مشاهده نشده است.

هشت عضو اوپک‌پلاس پس از سال‌ها کاهش عرضه برای حمایت از بازار نفت، امسال کاهش‌های داوطلبانه تولید را با هدف احیای سهم خود در بازارهای جهانی به‌تدریج لغو کرده‌اند، هرچند در تصمیم‌های اخیر به‌دلیل نگرانی از اشباع بازار، رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته‌اند.

هشت عضو اوپک‌پلاس در نشست ۱۳ مهر تصمیم گرفتند در ماه نوامبر روزانه ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای خود را به بازار برگردانند.

هشت عضو اوپک‌پلاس اهداف تولید نفت خود را در سال جاری میلادی بیش از روزانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای جهانی افزایش داده‌اند.

این تغییر سیاست پس از چند سال کاهش تولید، با هدف پیش گرفتن سهم بازار از رقیبانی مانند تولیدکنندگان شیل آمریکا طراحی شده است.