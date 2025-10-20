کیایی: ۵۴ هزار نیروی کار فارس در شش ماه امسال آموزش تخصصی دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رهام کیایی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای سیاست‌های توانمندسازی نیروی کار و توسعه اشتغال پایدار، نزدیک به ۵۴ هزار نفر از شهروندان فارسی توانسته‌اند در دوره‌های مهارتی این نهاد و آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت آن، آموزش‌های تخصصی را فرا بگیرند.

وی در تشریح این دستاورد ادامه داد: در شش ماهه ابتدایی سال جاری، در مجموع ۵۳ هزار و ۸۴۳ نفر-دوره با حجم ۸ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۸۵۲ نفر-ساعت آموزش تخصصی در بخش‌های دولتی و غیردولتی استان به اجرا درآمد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در بازار کار، افزود: مهارت‌آموزی، سنگ‌بنای اشتغال پایدار و تحقق شعار محوری هر مهارت، یک فرصت شغلی است.

کیایی به نقش محوری بخش غیردولتی در ارائه این آموزش‌ها اشاره کرد و تصریح کرد: بخشی از این آموزش‌ها توسط یکهزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای فعال در سطح استان ارائه شده که سهمی معادل ۲۸ هزار و ۴۹۸ نفر-دوره به میزان ۵ میلیون و ۲۱ هزار و ۶۴۰ نفر-ساعت از کل آموزش‌ها را به خود اختصاص داده است. این آمار گویای نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در نهضت مهارت‌آموزی استان است.