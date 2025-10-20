  1. استانها
  2. فارس
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

کیایی: ۵۴ هزار نیروی کار فارس در شش ماه امسال آموزش تخصصی دیدند

کیایی: ۵۴ هزار نیروی کار فارس در شش ماه امسال آموزش تخصصی دیدند

شیراز- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس از اجرای موفق دوره‌های مهارتی برای ۵۳ هزار و ۸۴۳ نفر در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: مهارت‌آموزی سنگ‌ بنای اشتغال پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهام کیایی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای سیاست‌های توانمندسازی نیروی کار و توسعه اشتغال پایدار، نزدیک به ۵۴ هزار نفر از شهروندان فارسی توانسته‌اند در دوره‌های مهارتی این نهاد و آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت آن، آموزش‌های تخصصی را فرا بگیرند.

وی در تشریح این دستاورد ادامه داد: در شش ماهه ابتدایی سال جاری، در مجموع ۵۳ هزار و ۸۴۳ نفر-دوره با حجم ۸ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۸۵۲ نفر-ساعت آموزش تخصصی در بخش‌های دولتی و غیردولتی استان به اجرا درآمد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در بازار کار، افزود: مهارت‌آموزی، سنگ‌بنای اشتغال پایدار و تحقق شعار محوری هر مهارت، یک فرصت شغلی است.

کیایی به نقش محوری بخش غیردولتی در ارائه این آموزش‌ها اشاره کرد و تصریح کرد: بخشی از این آموزش‌ها توسط یکهزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای فعال در سطح استان ارائه شده که سهمی معادل ۲۸ هزار و ۴۹۸ نفر-دوره به میزان ۵ میلیون و ۲۱ هزار و ۶۴۰ نفر-ساعت از کل آموزش‌ها را به خود اختصاص داده است. این آمار گویای نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در نهضت مهارت‌آموزی استان است.

کد خبر 6628279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها