معاون امور زنان: مسابقات ملی مهارت جشن ملی شکوفایی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر پیش از ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران که در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه این رویداد یک «جشن ملی» برای رشد و شکوفایی جوانان است، از تمامی دستاندرکاران و شرکتکنندگان تقدیر کرد.
بهروزآذر با اشاره به حضور پررنگ دختران در این مسابقات، خاطرنشان کرد: برای پیشرفت کشور به دو بال زنان و مردان نیاز داریم و این حرفی برای امروز نیست، بلکه ریشه در فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی ما دارد.
وی با استناد به الواح تخت جمشید و نقش زنان در مدیریت و برنامهریزی، و همچنین اشاره به الگوهایی مانند حضرت خدیجه (س)، بر نقش تاریخی و مترقی زنان در ایران تأکید کرد.
معاون امور زنان و خانواده با تقدیر از برگزارکنندگان مسابقات، بهویژه رئیس سازمان فنی و حرفهای و استاندار اصفهان، افزود: این برنامه با استانداردهای بینالمللی طراحی و اجرا شده و تجربهای ارزشمند برای جوانان ایرانی فراهم کرده است.
امروز ما دنبال برنده شدن نیستیم
وی در ادامه با تقسیمبندی زندگی به سه بخش «خود»، «خانواده» و «کار»، بر لزوم توسعه مهارتهای بنیادی از جمله کار گروهی، حل مسئله، تفکر نقادانه، خلاقیت و مهارتهای ارتباطی در کنار مهارتهای فنی تأکید کرد و گفت: این مهارتها کلید ورود شما به دنیای جدید است و شما را از یک مجری به یک خالق ارزش تبدیل میکند.
بهروزآذر خطاب به شرکتکنندگان گفت: امروز ما دنبال برنده شدن نیستیم بلکه تکتک شما که اینجا حضور دارید، بههمراه خانوادهها، مربیان و داوران، برنده این جشن بینظیر ملی هستید و ایران به وجود شما میبالد و مطمئن هستم در مسابقات جهانی نیز پرچم ایران را به اهتزاز درخواهید آورد
