کاروند: تلاوت قرآن کریم باید بر سبک زندگی مردم اثرگذار باشد

سنندج – مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با تاکید بر لزوم تبدیل قرآن از کلام به عمل در جامعه اسلامی گفت: تلاوت قرآن زمانی اثرگذار است که در سبک زندگی ما تجلی یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند، ظهر شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره نغمات در حاشیه چهل‌وهشتمین جشنواره قرآنی کشور، تأکید کرد: قرآن کریم نه تنها برای تلاوت نازل شده، بلکه هدف اصلی آن، تدبر، فهم عمیق و عمل به دستورات الهی است.

وی افزود: قرآن زمانی اثرگذار خواهد بود که در جان انسان‌ها نفوذ کند و در رفتار و سبک زندگی روزمره آن‌ها تجلی یابد.

مدیرکل اوقاف کردستان همچنین جامعه قرآنی کشور را موظف به تبدیل مفاهیم قرآن از کلام به عمل دانست و گفت: رسالت سنگینی بر دوش ماست که مفاهیم نورانی قرآن را در مسیر ایمان، اخلاق و وحدت اسلامی به کار بندیم.

حجت‌الاسلام کاروند در ادامه برگزاری این رویداد بزرگ قرآنی در استان را نشانه‌ای از عشق و علاقه مردم کردستان به قرآن دانست و افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی موجب تقویت و گسترش فرهنگ قرآنی در سطح استان خواهد شد.

در پایان این آئین، نفرات برتر بخش نغمات چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با اهدای لوح تقدیر و هدایای ارزشمند مورد تقدیر قرار گرفتند.

