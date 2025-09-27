به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، عصر شنبه در جریان دیدار اعضای ستاد برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با نماینده ولی فقیه در استان، از آمادگی کامل این استان برای برگزاری یکی از مهم‌ترین رویدادهای قرآنی کشور خبر داد و اظهار کرد: مسابقات قرآن کریم از ۲۶ مهرماه آغاز و تا ۶ آبان‌ماه با معرفی نفرات برتر در رشته‌های مختلف به پایان خواهد رسید.

حجت‌الاسلام محمد کاروند با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دقیق و منسجم برای این رویداد، افزود: تا به امروز جلسات ستاد برگزاری مسابقات و کمیته‌های مختلف این رویداد با حضور استاندار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده است.

وی گفت: در این جلسات، تمامی کمیته‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و خوشبختانه آمادگی لازم برای برگزاری این مسابقات بزرگ و باشکوه فراهم شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان اضافه کرد: در این دوره، ۴۵۰ میهمان از ۳۱ استان کشور در سنندج حضور خواهند یافت و در کنار برگزاری مسابقات، نمایشگاه‌های فرهنگی و ۲۰۰ محفل قرآنی در سطح استان نیز برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام کاروند افزود: این محافل فرصتی برای آشنایی مردم با آموزه‌های قرآنی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان به شمار می‌رود.

وی همچنین به موفقیت‌های اخیر قاریان کردستان در سطح کشور اشاره کرد و افزود: سال گذشته، استان کردستان در مسابقات قرآن کریم بیشترین امتیاز را در سطح کشور کسب کرد که این دستاورد نشان‌دهنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای قرآنی استان است.

وی با تأکید بر حمایت از قاریان و حافظان قرآن استان، گفت: در این دوره از مسابقات برای تقویت انگیزه و روحیه قرآنی در استان، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم و به‌ویژه به نفرات برتر از استان که رتبه نخست کشوری را کسب کنند، هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان همچنین به حضور قاریان برجسته بین‌المللی در حاشیه این مسابقات اشاره کرد و افزود: در کنار برگزاری مسابقات، محافل قرآنی با حضور قاریان بین‌المللی از جمله قاریان مطرح مصری در سطح استان برگزار خواهد شد که این حضور باعث ارتقای سطح مسابقات و آشنایی بیشتر با معارف قرآن خواهد شد.

حجت‌الاسلام کاروند با اشاره به مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد، اظهار کرد: همچنین، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مدت یک هفته در شهرهای مختلف استان اجرا خواهد شد که به‌عنوان یکی از برنامه‌های جنبی، به تقویت فضای فرهنگی و قرآنی در استان کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این رویداد، خاطرنشان کرد: این مسابقات تنها با تلاش سازمان اوقاف محقق نمی‌شود و حضور مردم، گروه‌های مردمی، مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها در کنار نهادهای اجرایی می‌تواند نقش بسزایی در معرفی کردستان به‌عنوان استانی قرآنی ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این مسابقات، سنندج به‌عنوان قطب قرآنی غرب کشور معرفی شود و این رویداد، برگ زرین دیگری در تاریخ فرهنگی و قرآنی استان رقم بزند.