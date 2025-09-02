  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

ورزش زمینه‌ساز تربیت نسل سالم و اخلاق‌مدار است

ورزش زمینه‌ساز تربیت نسل سالم و اخلاق‌مدار است

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: ورزش می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسل مؤمن، سالم و اخلاق‌مدار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح سه شنبه شب در نشست با رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان به همراه جمعی از کارکنان این اداره ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید این اداره، به اهمیت نقش ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روحی جوانان اشاره کرد و افزود: ورزش، نه تنها عامل سلامت جسمی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اخلاق، معنویت و همبستگی اجتماعی در جامعه باشد. باید فضای ورزشی شهرستان را به محلی برای تربیت نسل مؤمن، سالم و بانشاط تبدیل کنیم.

امام جمعه دشتستان همچنین بر لزوم توجه ویژه به مناطق محروم و روستایی شهرستان در توسعه زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: اداره ورزش و جوانان باید با همکاری مجموعه‌های فرهنگی، مساجد و هیأت مذهبی، زمینه‌ساز فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی مشترک باشد تا بتوانیم نسل آینده را با روحیه‌ای سالم، اخلاق‌مدار و مؤمن پرورش دهیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و رویکردهای جدید اداره ورزش و جوانان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از استعدادهای جوان، تقویت ورزش همگانی و تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی و مذهبی شهرستان تأکید کرد.

عباس دوراهکی اظهار کرد: که در دوره جدید، برنامه‌ریزی‌های جامع‌تری برای افزایش مشارکت جوانان در ورزش و بهبود شرایط ورزشی شهرستان در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 6578087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها