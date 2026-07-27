به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست ظهر دوشنبه در دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از جامعه ورزش شهرستان دشتی به مناسبت پنجم مرداد، نماز جمعه را قرارگاه وحدت، بصیرت، امیدآفرینی و خدمت به مردم دانست و با تأکید بر نقش اثرگذار ورزش در تربیت نسل جوان، اظهار کرد: ورزش باید در کنار سلامت جسم، به سلامت روح، تربیت اخلاقی و معنوی ورزشکاران نیز توجه ویژه داشته باشد.

امام جمعه دشتی بر استفاده از ظرفیت ورزشکاران برای ترویج ارزش‌های دینی، انقلابی و فرهنگ اقامه نماز تأکید کرد و افزود: هیئت‌های ورزشی می‌توانند با حضور فعال در مناسبت‌های مذهبی و ملی، نقش مؤثرتری در تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا کنند.

حجت‌الاسلام زاهددوست همچنین حمایت ویژه از استعدادهای ورزشی نوجوانان و جوانان شهرستان، توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات ورزشی میان شهرها و روستاها، برگزاری مسابقات فرهنگی ـ ورزشی با محوریت نماز جمعه و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد در توسعه ورزش محله‌محور را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه ورزش شهرستان برشمرد.

در این دیدار، حاضران ضمن تبریک پنجم مرداد، از خدمات، مجاهدت‌ها و تلاش‌های ارزشمند امام جمعه شهرستان دشتی در مسیر تقویت همدلی، حمایت از جوانان و پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تقدیر و تشکر کردند.