توسعه مراکز مشاوره ازدواج در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، امیر اسلامی‌صدر ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: در حوزه جوانان استان، طی سال جاری شاهد کسب رتبه برتر در شاخص مشارکت ملی بوده‌ایم که این موفقیت مرهون تلاش همکاران و همراهی جوانان فعال استان است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت بدنی افزود: در این هفته چند طرح ویژه در حوزه مشاوره و ازدواج اجرایی خواهد شد و با راه‌اندازی چند مرکز جدید، تعداد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج استان به ۲۰ مرکز افزایش یافته است. تمام این مراکز در هفته تربیت بدنی خدمات مشاوره رایگان به جوانان ارائه می‌دهند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان قزوین ادامه داد: برگزاری دوره تربیت مدرس جوانی جمعیت با حضور اساتید کشوری، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و مشاوران ازدواج از دیگر برنامه‌های این هفته است که در روزهای پایانی هفته برگزار می‌شود.

اسلامی‌صدر همچنین از اجرای طرح گردشگری دانشجویان جدیدالورود خبر داد و گفت: این طرح با هدف آشنایی دانشجویان با ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری قزوین اجرا می‌شود و با حمایت مال-ی وزارت ورزش و جوانان و همکاری دانشگاه‌ها از روزهای آینده آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش از ازدواج تصریح کرد: این کارگاه‌ها با حضور بیش از ۵۰۰ دانشجو و با همکاری دانشگاه فرهنگیان و سایر مراکز آموزش عالی استان برگزار می‌شود.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به فراخوان تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان اشاره کرد و گفت: این تسهیلات ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت ورزش و جوانان در بخش تسهیلات، درخواست خود را ثبت کنند. سقف این تسهیلات تا یک میلیارد تومان بوده و در سطح ملی با داوری طرح‌ها پرداخت می‌شود.

اسلامی‌صدر یادآور شد: هم‌اکنون ۸۵ سمن جوانان در استان فعال هستند و ۳۵ سمن دیگر نیز در حال طی مراحل ثبت فعالیت‌اند. میزان تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که امسال با تمرکز وزارتخانه، سقف حمایت‌ها تا ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.