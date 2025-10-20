  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

تعویض کفپوش ورزشگاه امام خمینی کرمانشاه پس از ۲۷ سال

کرمانشاه– کفپوش ورزشگاه حضرت امام‌(ره) کرمانشاه پس از ۲۷ سال همزمان با هفته تربیت‌بدنی تعویض و برای میزبانی مسابقات هندبال استعدادهای برتر کشور آماده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کفپوش ورزشگاه حضرت امام (ره) کرمانشاه که بزرگترین سالن سرپوشیده استان به شمار می‌رود، پس از ۲۷ سال تعویض شد. این اقدام به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش و در آستانه برگزاری مسابقات هندبال هفتمین دوره استعدادهای برتر کشور انجام گرفت.

ورزشگاه حضرت امام (ره) کرمانشاه از آمادگی لازم برای میزبانی رویدادهای کشوری، بین‌المللی و جهانی برخوردار است و تعویض کفپوش آن گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌های ورزشی استان محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه، هفتمین دوره المپیاد هندبال پسران استعدادهای برتر کشور از ۲۷ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۴ در استان کرمانشاه برگزار می‌شود و یکی از مجموعه‌های ورزشی میزبان این رقابت‌ها، مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) است.

