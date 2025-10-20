۱۷۲ سری جهیزیه به زوجین تحت پوشش بهزیستی خوزستان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران کریمیان، مدیرکل بهزیستی استان خوزستان پیش از ظهر امروز دوشنبه در این مراسم اظهار کرد: امروز در جشن ملی همدلی، ۱۷۲ سری جهیزیه شامل پنج قلم کالای اساسی به ارزش تقریبی هفت میلیارد تومان میان زوج‌های تحت پوشش در سراسر استان توزیع خواهد شد.

کریمیان افزود: در کنار این برنامه، جشن ازدواج آسان نیز برای زوجین برگزار می‌شود و در پایان مراسم از خیرین نیک‌اندیشی که در تأمین جهیزیه مشارکت داشتند، تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به حمایت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان برای تأمین جهیزیه بهزیستی استان تخصیص داده شده که تاکنون ۶ میلیارد تومان آن ابلاغ شده و به‌زودی صرف خرید و اهدای ۱۲۰ سری جهیزیه دیگر خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: امیدوارم زوج‌های تحت پوشش بهزیستی، زندگی‌هایی سرشار از عشق، آرامش و خوشبختی داشته باشند و در مسیر آبادانی و معنویت خوزستان عزیز اثرگذار باشند.