به گزارش خبرنگار مهر، جشن شکوفه‌ها صبح دوشنبه با حضور نوآموزان کلاس اولی، خانواده‌ها، فرهنگیان و جمعی از مسئولان محلی در جزیره خارگ برگزار شد.

بخشدار ویژه خارگ در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشن شکوفه‌ها فرصتی است تا دانش‌آموزان در نخستین روز ورود به مدرسه با فضای تعلیم و تربیت آشنا شوند و با انگیزه‌ای مضاعف مسیر آموزش را آغاز کنند.

نگهدار حسین‌پور افزود: آموزش و پرورش زیربنای توسعه هر جامعه است و بدون تردید سرمایه‌گذاری در این حوزه آینده‌ای روشن برای جزیره خارگ و کشور رقم خواهد زد.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: همراهی خانواده‌ها، همت معلمان و تلاش دانش‌آموزان سه رکن اصلی پیشرفت در عرصه آموزش هستند و امیدواریم با همدلی و همبستگی، سالی پر از موفقیت برای آینده‌سازان جزیره رقم بخورد.