بخشدار ویژه خارگ: آموزش و پرورش محور توسعه جزیره است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خارگ اظهار کرد: آموزش و پرورش زیربنای توسعه هر جامعهای است و توجه به آن باید در اولویت برنامههای مدیریتی قرار گیرد. وی افزود: آینده جزیره خارگ در گرو تربیت نسلی آگاه، توانمند و متعهد است و این مهم جز با برنامهریزی دقیق و همکاری همه دستگاهها محقق نخواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت آموزشی خاطرنشان کرد: باید بهجای تمرکز صرف بر کمیت مدارس، به بهبود کیفیت آموزش، مهارتآموزی و ایجاد انگیزه در دانشآموزان توجه شود. هدف ما تربیت نسلی خلاق و کارآمد است که بتواند در آینده نقش مؤثری در توسعه جزیره ایفا کند.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: آموزش و پرورش نیازمند حمایت همهجانبه است و انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی در مسیر رفع مشکلات این حوزه همکاری کنند تا بتوانیم سال تحصیلی موفقی برای دانشآموزان خارگ رقم بزنیم.
