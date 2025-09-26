  1. استانها
  2. بوشهر
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

پویش «دوازده روز و یک خاک» برگزیدگان خود را شناخت

پویش «دوازده روز و یک خاک» برگزیدگان خود را شناخت

خارگ- بخشدار ویژه خارگ گفت: پویش نویسندگی و عکاسی «دوازده روز و یک خاک» ویژه نوجوانان جزیره خارگ و فرزندان کارکنان پتروشیمی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار و برگزیدگان آن معرفی شدند.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری پویش «دوازده روز و یک خاک» نمونه‌ای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی مجموعه پتروشیمی در جزیره خر محسوب می‌شود.

وی افزود: در این پویش که با همکاری مجله «سیزده» و با محوریت جنگ ۱۲ روزه خارگ و هشت سال دفاع مقدس برگزار شد، مشکات رنجبر و کیارش عزیزی در بخش داستان‌نویسی نوجوانان بومی جزیره خارگ، فاطمه شفیعی در بخش عکاسی و عرفان پرورش در بخش داستان‌نویسی ویژه فرزندان کارکنان پتروشیمی خارک به‌عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: طراحی و اجرای چنین رویدادهایی، علاوه بر پاسداشت رشادت‌های رزمندگان، زمینه‌ساز شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان در عرصه فرهنگ و هنر خواهد بود.

کد خبر 6602269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها