پویش «دوازده روز و یک خاک» برگزیدگان خود را شناخت

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری پویش «دوازده روز و یک خاک» نمونه‌ای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی مجموعه پتروشیمی در جزیره خر محسوب می‌شود.

وی افزود: در این پویش که با همکاری مجله «سیزده» و با محوریت جنگ ۱۲ روزه خارگ و هشت سال دفاع مقدس برگزار شد، مشکات رنجبر و کیارش عزیزی در بخش داستان‌نویسی نوجوانان بومی جزیره خارگ، فاطمه شفیعی در بخش عکاسی و عرفان پرورش در بخش داستان‌نویسی ویژه فرزندان کارکنان پتروشیمی خارک به‌عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: طراحی و اجرای چنین رویدادهایی، علاوه بر پاسداشت رشادت‌های رزمندگان، زمینه‌ساز شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان در عرصه فرهنگ و هنر خواهد بود.