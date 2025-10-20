به گزارش خبرنگار مهر، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همایش ملی «تبیین ساختار مطلوب جمعیتی ایران؛ چالشها و راهبردها» را برگزار میکند.
این همایش با هدف بررسی چالشهای جمعیتی و ارائه راهکارهای علمی در تاریخ ۷ بهمنماه ۱۴۰۴ در تالار امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
محورهای اصلی این همایش عبارتند از:
مبانی و چارچوب نظری جمعیت
وضعیت موجود ساختار جمعیت ایران
سیاستها و حکمرانی جمعیتی
راهبردها و سیاستهای عملی ساختار مطلوب جمعیتی ایران
این همایش دارای امتیاز فرهنگی برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها میباشد.
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۴۲۸۹۵۰ تماس حاصل فرمائید.
نظر شما