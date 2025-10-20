به گزارش خبرنگار مهر، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همایش ملی «تبیین ساختار مطلوب جمعیتی ایران؛ چالش‌ها و راهبردها» را برگزار می‌کند.

این همایش با هدف بررسی چالش‌های جمعیتی و ارائه راهکارهای علمی در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در تالار امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی این همایش عبارتند از:

مبانی و چارچوب نظری جمعیت

وضعیت موجود ساختار جمعیت ایران

سیاست‌ها و حکمرانی جمعیتی

راهبردها و سیاست‌های عملی ساختار مطلوب جمعیتی ایران

این همایش دارای امتیاز فرهنگی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۴۲۸۹۵۰ تماس حاصل فرمائید.