اکران ویژه «ناتور دشت» در سینما بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، فیلم سینمایی «ناتوردشت» با حضور کارگردان آن محمدرضا خردمندان، روز چهارشنبه ۳۰ مهر در سالن اصلی سینما بهمن به نمایش درمیآید. این اکران ویژه، بخشی از چهارمین رویداد سینماتک انقلاب است و با محوریت بررسی بحرانهای انسانی و اجتماعی، بهطور اختصاصی برای دانشآموزان رشته علوم انسانی تدارک دیده شده است.
«ناتوردشت» که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر با استقبال گسترده منتقدان و مخاطبان روبهرو شد، این بار در قالب برنامه سینماتک انقلاب، فرصتی فراهم میکند تا نسل جوان و علاقهمندان سینمای اندیشهمحور با نگاهی تحلیلی، تجربهای متفاوت از تماشای سینما داشته باشند.
در این اثر که محصول سازمان سینمایی سوره است، بازیگرانی چون هادی حجازیفر، علی مصفا، سعید آقاخانی، شبنم قربانی، میرسعید مولویان و بابک کریمی حضور دارند و داستانی اجتماعی و روانشناختی از پرونده واقعی گم شدن یسنا دختر ۴ ساله اهل کلاله استان گلستان را روایت میکنند.
برگزاری این برنامه با همکاری مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز و سازمان سینمایی سوره، در راستای ترویج نگاه تحلیلی به سینمای انقلاب اسلامی و تقویت سواد رسانهای نسل جوان انجام میشود.
مؤسسه بهمن سبز از دانشآموزان و دانشجویان علاقهمند به مباحث فرهنگی و هنری دعوت میکند تا با حضور در این اکران، در شکلگیری گفتمان نوین سینمای انقلاب اسلامی سهیم باشند.
