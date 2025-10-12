  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

دنیامالی: دولت اجازه واگذاری کمپ تیم‌های ملی تنیس را نخواهد داد

دنیامالی: دولت اجازه واگذاری کمپ تیم‌های ملی تنیس را نخواهد داد

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که دولت اجازه واگذاری کمپ تیم های ملی تنیس را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی که امروز یکشنبه از کپ تیم های ملی تنیس بازدید کرده بود، گفت: دولت اجازه نخواهد داد این مجموعه واگذار شود.

وی ادامه داد: مدت ها بود که به دنبال کمپی برای ورزشکاران تیم ملی این رشته بودیم. خوشبختانه این مجموعه هزینه های شایسته ای انجام شده است و مرکز مناسبی برای تیم ملی ایجاد شده است.

دنیامالی در مورد واگذاری این مجموعه نیز گفت: اصلا چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و دولت هم اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی صورت بگیرد.

در این بازدید عزیزی رییس فدراسیون تنیس توضیحاتی را درخصوص اقدامات انجام شده در کمپ‌های تیم ملی به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.

سید محمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز در این بازدید حضور داشت.

کد خبر 6620166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها