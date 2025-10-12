به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی که امروز یکشنبه از کپ تیم های ملی تنیس بازدید کرده بود، گفت: دولت اجازه نخواهد داد این مجموعه واگذار شود.

وی ادامه داد: مدت ها بود که به دنبال کمپی برای ورزشکاران تیم ملی این رشته بودیم. خوشبختانه این مجموعه هزینه های شایسته ای انجام شده است و مرکز مناسبی برای تیم ملی ایجاد شده است.

دنیامالی در مورد واگذاری این مجموعه نیز گفت: اصلا چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و دولت هم اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی صورت بگیرد.

در این بازدید عزیزی رییس فدراسیون تنیس توضیحاتی را درخصوص اقدامات انجام شده در کمپ‌های تیم ملی به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.

سید محمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز در این بازدید حضور داشت.