۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

جاده چالوس پس از مسدودیت ۲۰ ساعته بازگشایی شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد که از ساعت ۱۸:۰۰ امروز، بیست و هشتم مهرماه، مسیر جاده چالوس شامل آزادراه تهران-شمال و مسیر کرج-چالوس به‌طور کامل بازگشایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد که از ساعت ۱۸:۰۰ امروز، بیست و هشتم مهرماه، مسیر جاده چالوس شامل آزادراه تهران-شمال و مسیر کرج-چالوس به‌طور کامل بازگشایی شده و تردد تمامی وسایل نقلیه در این مسیرها به روال عادی برگشته است.

وی افزود: این مسیر از ساعت ۲۲:۰۰ روز گذشته به دلیل عبور احشام مسدود شده بود که با هماهنگی‌های انجام شده و رفع موانع، جاده بار دیگر برای تردد بازگشایی شد تا هموطنان بتوانند بدون محدودیت به سفرهای خود ادامه دهند.

رئیس پلیس راه با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هموطنان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، با احتیاط رانندگی کنند.

