به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فعالیت سامانه بارشی در ارتفاعات جنوب استان موجب وقوع بارشهایی شده است. در این میان، هیچان از توابع شهرستان نیکشهر با ثبت ۱۷ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در ۸ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان بارندگی به ثبت رسیده است که از جمله آنها میتوان به بلپیر با ۱۶ میلیمتر، آبکاه ۳.۵ میلیمتر و نیکشهر با ۱ میلیمتر اشاره کرد.
وی در پایان تصریح کرد: در شمال و سایر مناطق استان تا پایان هفته، جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش بادِ متوسط و غبارِ محلی پیشبینی میشود.
