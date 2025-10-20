صادرات ۱۲۸ میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی به عراق در ۶ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، امروز در نشست بررسی وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق و ظرفیتها در حوزه نیرو و انرژی، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی، صادرات غیررسمی ایران به عراق حدود ۱۵ میلیارد دلار است که از این میزان، ۱۲ میلیارد دلار صادرات رسمی است. مربوط به خدمات فنی و مهندسی است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که در برخی مقاطع صادرات خدمات فنی و مهندسی تا ۴ میلیارد دلار بود اما هم اکنون به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.
به گفته او، صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق در نیمه نخست امسال ۱۲۸ میلیون دلار بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق افزود: نخست وزیر عراق اخیراً اعلام کرده است که کشورش سالانه به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و ۸۸ پروژه بزرگ در بخش خدمات مهندسی و زیربنایی در دست اجرا است. این رقم، اهمیت بالای حوزه مهندسی و زیرساخت را نشان میدهد.
آل اسحاق ادامه داد: برخی مصوبات مجلس نیز در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی به ارزش حدود ۴۵۰ میلیارد دلار تصویب شده است. نکته مهم این است که این پروژهها شامل حوزههای مختلف از نفت و گاز تا سایر رشتههای مهندسی هستند و دانشمندان و متخصصان از تمامی حوزهها در آنها فعالیت میکنند.
وی گفت: ما در تلاش هستیم تا در اولین فرصت تفاهمنامههای لازم را برای حضور فعالتر در این پروژهها نهایی کنیم. با وجود برخی مشکلات حرفهای و محدودیتها در نظام بانکی، عزم ما برای همکاری و ارائه خدمات مهندسی به عراق جدی است.
آلاسحاق تاکید کرد: هدف ما این است که با شفافیت و واقعبینی، ظرفیتهای مهندسی کشور را به بهترین نحو در اختیار بازار عراق قرار دهیم و از تمام توان خود برای همکاری مؤثر با طرف عراقی استفاده کنیم.
