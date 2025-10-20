به گزارش خبرگزاری مهر، فرید بهرامی در جریان بازدید نماینده مردم خرمآباد و چگنی از خانه کشتی خرمآباد با اشاره به جمعیت حدود نیممیلیونی خرمآباد و حومه، اظهار داشت: خانه کشتی خرمآباد تنها سالن تخصصی کشتی این شهر است که با شش تشک و فعالیت در تمام سانسهای هفته، پاسخگوی نیاز ورزشکاران و علاقهمندان نیست.
وی افزود: دو سالن دیگر که پیشتر در اختیار کشتی بود، از این مجموعه گرفته شده و تجمیع تمام فعالیتهای کشتی شهر در یک سالن، باعث افت کیفیت تمرینات و کاهش انگیزه ورزشکاران شده است.
رئیس هیئت کشتی لرستان همچنین به افتتاح سالن کشتی در منطقه «دره اسدآبادی» توسط شهرداری خرمآباد اشاره کرد که باوجود تکمیل ساخت و تجهیز، هنوز راهاندازی نشده است.
بهرامی پیشنهاد داد: حداقل یک یا دو سالن دیگر در مناطق مرکزی و جنوبی شهر، از جمله «دره اسدآبادی»، «پشت بازار» و «پشته حسینآباد»، احداث شود تا با ایجاد آکادمیهای کشتی و بهرهگیری از مربیان مجرب مانند آقای محمدی، استعدادهای بومی به قهرمانان ملی، آسیایی و جهانی تبدیل شوند.
وی با اشاره به مشکلات مالی خانه کشتی خرمآباد، گفت: هزینههای بالای اعزام تیمهای کشتی به مسابقات کشوری، از جمله هزینههای سفر و اقامت، با بودجه محدود اداره کل ورزش و جوانان و هیئت کشتی قابلتأمین نیست.
رئیس هیئت کشتی لرستان، افزود: اجاره ماهیانه ۱۷ میلیونتومانی خانه کشتی و هزینه ۴۰ تا ۵۰ میلیونتومانی تأمین تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، فشار مالی سنگینی بر این مجموعه وارد کرده است و بسیاری از ورزشکاران به دلیل ناتوانی در پرداخت شهریه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومانی، از ادامه فعالیت باز میمانند.
بهرامی با مقایسه وضعیت کشتی خرمآباد با استانهایی مانند مازندران که قهرمانانی چون حسن یزدانی، کامران قاسمپور و رحمان عموزاد را پرورش دادهاند، تأکید کرد: حمایت نهادهای مختلف در این استانها، زمینهساز موفقیت کشتیگیران است، اما در خرمآباد، استعدادهایی مانند سجاد پیرداده، هومن کلهری، محمدرضا شاکری، امیرمحمد فریدونی و علیرضا سرلک به دلیل مشکلات مالی از حضور در مسابقات بازمیمانند.
وی از توافق با مالک و مدیرعامل باشگاه خیبر، برای استفاده از کشتیگیران بومی استان در تیم کشتی خیبر در لیگ برتر خبر داد.
رئیس هیئت کشتی لرستان همچنین از نماینده مجلس خواست تا با حمایت از احداث آکادمیهای کشتی در مناطق محروم شهر، زمینه را برای کشف و پرورش استعدادهای جدید فراهم کند.
بهرامی اطمینان داد که با این سرمایهگذاری، خرمآباد میتواند بار دیگر قهرمانانی در سطح ملی و بینالمللی داشته باشد.
نظر شما