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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۷

گاتیلوف: امیدواریم آمریکا سیاست خصمانه‌اش را نسبت به روسیه کنار بگذارد

گاتیلوف: امیدواریم آمریکا سیاست خصمانه‌اش را نسبت به روسیه کنار بگذارد

نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو تأکید کرد: امیدواریم آمریکا سیاست خصمانه‌اش را نسبت به روسیه کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گنادی گاتیلوف نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو در گفتگو با ریانووستی اعلام کرد: روسیه امیدوار است که دولت جدید آمریکا سیاست خصمانه خود را نسبت به روسیه کنار بگذارد. گفتگو با واشنگتن در مورد پیمان استارت نو و کنترل تسلیحات تنها پس از برطرف شدن تمامی عوامل تنش زا در روابط امکان‌پذیر است.

نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو ادامه داد: رعایت محدودیت‌های کمی پیمان استارت نو منوط به اقدام متقابل در این زمینه از سوی آمریکاست. چشم‌اندازهای کنونی برای تدوین توافق‌نامه‌های جدید در مورد پیمان «ای ان اف» نامشخص است. قطعنامه ضد حقوق بشری علیه روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل نمونه دیگری از استانداردهای دوگانه غرب است.

گنادی گاتیلوف افزود: روسیه همچنان به ارائه گزارش‌ها درباره جنایات کی یف و نقض حقوق بشر در غرب به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه می‌دهد؛ اما این اسناد بلااستفاده مانده‌اند.

کد مطلب 6641721

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    نظرات

    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
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      روسیه هنوز نفهمیده سازمانهای حقوق بشری برای کوبیدن کشورهای غیر غربی هست مثال چرا درغزه بدرد نمی خورد اینهمه هم گزارش شده است
    • محمد IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      فقط کسی ایده برتر زندگی را میفهمد که یا فقر را درک کرده باشد یا بتواند فقر را درک کند. فقر در غزه نیز حاصل بی درک و فهمی سرمایه دارهای نارسیسیسمی است که فکر میکنند با پول هرکاری میشود.

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