به گزارش خبرگزاری مهر، گنادی گاتیلوف نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو در گفتگو با ریانووستی اعلام کرد: روسیه امیدوار است که دولت جدید آمریکا سیاست خصمانه خود را نسبت به روسیه کنار بگذارد. گفتگو با واشنگتن در مورد پیمان استارت نو و کنترل تسلیحات تنها پس از برطرف شدن تمامی عوامل تنش زا در روابط امکان‌پذیر است.

نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو ادامه داد: رعایت محدودیت‌های کمی پیمان استارت نو منوط به اقدام متقابل در این زمینه از سوی آمریکاست. چشم‌اندازهای کنونی برای تدوین توافق‌نامه‌های جدید در مورد پیمان «ای ان اف» نامشخص است. قطعنامه ضد حقوق بشری علیه روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل نمونه دیگری از استانداردهای دوگانه غرب است.

گنادی گاتیلوف افزود: روسیه همچنان به ارائه گزارش‌ها درباره جنایات کی یف و نقض حقوق بشر در غرب به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه می‌دهد؛ اما این اسناد بلااستفاده مانده‌اند.