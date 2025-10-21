قربانی:۲۵۰ هکتار از اراضی چرداول به کشت کلزا اختصاص یافت

جواد قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانه روغنی کلزا در سالهای اخیر با توجه به زودرسی، کمآبی و برداشت آسان به یکی از گزینههای اصلی جایگزین کشتهای سنتی در شهرستان چردول تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: این محصول بهدلیل عملکرد مطلوب، افزایش رغبت کشاورزان را در پی داشته و آثار مثبتی بر بهبود الگوی کشت و پایداری اقتصادی منطقه گذاشته است.
مدیر جهاد کشاورزی چرداول عنوان کرد: در بخش زاگرس بیش از ۳۰ کشاورز بهرهبردار کلزا فعال هستند و در سال گذشته حدود ۱۲۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول ثبت شده بود.
قربانی افزود: امسال پیشبینی میشود سطح زیر کشت کلزا در شهرستان به حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هکتار برسد.
وی گفت: در منطقه آسمانآباد با اقلیم سرد، گونههای ناتالی و در بخش زاگرس گونههای هیولا، پیشرو و نفیس کشت میشود و اکنون عملیات کاشت در بخشهای مرکزی و شبا نیز ادامه دارد.
قربانی ادامه داد: انتظار میرود در فصل برداشت سال جاری حدود ۶۰۰ تن دانه روغنی کلزا از اراضی کشاورزی شهرستان چردول برداشت شود؛ محصولی که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سازگاری با اقلیم بهصرفه و سودآور ارزیابی شده است.
