۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۰

خیر کردستانی فیش حج تمتع خود را برای آزادی زندانیان مالی اهدا کرد

سنندج- یکی از خیرین نیک‌اندیش کردستانی در اقدامی خداپسندانه فیش حج تمتع خود را برای تأمین بدهی زندانیان مالی به ستاد دیه استان اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل زندان‌های استان کردستان با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در یک حرکت انسان‌دوستانه و معنوی، یکی از خیرین نیکوکار استان کردستان با اهدای یک فقره فیش حج تمتع به ستاد دیه استان، گامی مؤثر در راستای آزادی زندانیان مالی برداشت.

محمد خسروی افزود: این فیش با ارزش مالی قابل توجه، به منظور تأمین بخشی از بدهی زندانیان مالی و فراهم‌سازی فرصت بازگشت آن‌ها به جامعه و خانواده‌هایشان اهدا شد.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان، ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، گفت: خیرین کردستانی همواره در صف مقدم یاری رسانی به زندانیان نیازمند بوده‌اند و این گونه اقدامات، علاوه بر آزادی زندانیان، موجب بازگشت آرامش و امید به خانواده‌های آنان می‌شود.

وی با تأکید بر ابعاد معنوی این حرکت افزود: اهدای فیش حج تمتع به ستاد دیه، نمادی از پیوند معنویت و انسان‌دوستی است و این عمل نشان می‌دهد که کمک به همنوع و تلاش برای رهایی دیگران، ارزشی هم‌طراز با انجام فریضه حج دارد.

خسروی همچنین از عموم خیرین و مردم استان دعوت کرد تا در این حرکت الهی شرکت کرده و در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده سهیم شوند.

