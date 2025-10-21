خیر کردستانی فیش حج تمتع خود را برای آزادی زندانیان مالی اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل زندانهای استان کردستان با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در یک حرکت انساندوستانه و معنوی، یکی از خیرین نیکوکار استان کردستان با اهدای یک فقره فیش حج تمتع به ستاد دیه استان، گامی مؤثر در راستای آزادی زندانیان مالی برداشت.
محمد خسروی افزود: این فیش با ارزش مالی قابل توجه، به منظور تأمین بخشی از بدهی زندانیان مالی و فراهمسازی فرصت بازگشت آنها به جامعه و خانوادههایشان اهدا شد.
مدیرکل زندانهای استان کردستان و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان، ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، گفت: خیرین کردستانی همواره در صف مقدم یاری رسانی به زندانیان نیازمند بودهاند و این گونه اقدامات، علاوه بر آزادی زندانیان، موجب بازگشت آرامش و امید به خانوادههای آنان میشود.
وی با تأکید بر ابعاد معنوی این حرکت افزود: اهدای فیش حج تمتع به ستاد دیه، نمادی از پیوند معنویت و انساندوستی است و این عمل نشان میدهد که کمک به همنوع و تلاش برای رهایی دیگران، ارزشی همطراز با انجام فریضه حج دارد.
خسروی همچنین از عموم خیرین و مردم استان دعوت کرد تا در این حرکت الهی شرکت کرده و در کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده سهیم شوند.
