۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

امام‌جمعه فردیس: نماز جمعه محور اتحاد و بصیرت مردم است

فردیس: امام‌جمعه فردیس با تأکید بر اینکه نماز جمعه باید محور اتحاد، بصیرت و مقاومت فرهنگی مردم باشد، گفت: رسانه‌ها باید در تبیین جایگاه این فریضه الهی فعال تر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم حسینی شامگاه دوشنبه در نشست رؤسای ستادهای نماز جمعه استان البرز با تأکید بر جایگاه نماز جمعه در ارتقای معنویات و اتحاد جامعه، گفت: نماز جمعه نه‌تنها یک فریضه الهی، بلکه وسیله‌ای برای تحکیم وحدت، بصیرت و قدرت معنوی مردم است لذا اگر به‌درستی برگزار شود، می‌تواند تأثیرگذاری بالایی در جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت رسانه و اطلاع‌رسانی، افزود: امروز رسانه‌ها سلاح جنگ فرهنگی و دینی هستند و ما باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، پیام نماز جمعه و ارزش‌های دینی را به جامعه منتقل کنیم.

امام‌جمعه فردیس همچنین نسبت به تضعیف ارزش‌ها و معنویات در جامعه هشدار داد و تصریح کرد: اگر شهر و جامعه از معنویت و دین فاصله بگیرد، اراذل‌واوباش می‌توانند بر آن مسلط شوند لذا مسئولیت حفظ اخلاق و امنیت فرهنگی بر عهده ماست.

حسینی بابیان تجربیات گذشته خود در مدیریت نماز جمعه، گفت: تربیت نیروهای جوان و خوش‌نام و ایجاد ستادهای فعال، اثرگذاری نماز جمعه را چند برابر می‌کند و حضور مردم، اهتمام مدیران و بهره‌گیری از رسانه‌ها می‌تواند این فریضه الهی را به یک محور وحدت و قدرت اجتماعی تبدیل کند.

وی در پایان بر اهمیت مشارکت مسئولان در پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی، توجه به عفاف و حجاب و تقویت جایگاه نماز جمعه در جامعه تأکید کرد.

