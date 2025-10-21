به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم حسینی شامگاه دوشنبه در نشست رؤسای ستادهای نماز جمعه استان البرز با تأکید بر جایگاه نماز جمعه در ارتقای معنویات و اتحاد جامعه، گفت: نماز جمعه نه‌تنها یک فریضه الهی، بلکه وسیله‌ای برای تحکیم وحدت، بصیرت و قدرت معنوی مردم است لذا اگر به‌درستی برگزار شود، می‌تواند تأثیرگذاری بالایی در جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت رسانه و اطلاع‌رسانی، افزود: امروز رسانه‌ها سلاح جنگ فرهنگی و دینی هستند و ما باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، پیام نماز جمعه و ارزش‌های دینی را به جامعه منتقل کنیم.

امام‌جمعه فردیس همچنین نسبت به تضعیف ارزش‌ها و معنویات در جامعه هشدار داد و تصریح کرد: اگر شهر و جامعه از معنویت و دین فاصله بگیرد، اراذل‌واوباش می‌توانند بر آن مسلط شوند لذا مسئولیت حفظ اخلاق و امنیت فرهنگی بر عهده ماست.

حسینی بابیان تجربیات گذشته خود در مدیریت نماز جمعه، گفت: تربیت نیروهای جوان و خوش‌نام و ایجاد ستادهای فعال، اثرگذاری نماز جمعه را چند برابر می‌کند و حضور مردم، اهتمام مدیران و بهره‌گیری از رسانه‌ها می‌تواند این فریضه الهی را به یک محور وحدت و قدرت اجتماعی تبدیل کند.

وی در پایان بر اهمیت مشارکت مسئولان در پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی، توجه به عفاف و حجاب و تقویت جایگاه نماز جمعه در جامعه تأکید کرد.