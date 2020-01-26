سارقان حرفه ای احشام در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی شکری اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام سریالی در شهرستان فارسان، رسیدگی به موضوع در دستورکار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با همکاری کاراگاهان پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند دو سارق احشام را شناسایی کنند که در استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد که متهمان از سارقان حرفه‌ای و سابقه دار هستند.

وی تصریح کرد: پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، مأموران به صورت نامحسوس، آنها را تحت نظر قرار داده و پس از کسب مجوز قضائی در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند دو متهم را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فارسان ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های پلیسی و ارائه ادله و شواهد و مستندات موجود به ناچار لب به اعتراف گشودند و همدست و سردسته باند را معرفی کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: سردسته باند که از محل متواری بود در نهایت پس از حضور در شهرستان و مراجعه به مخفیگاه خود در شهر فارسان، طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مقامات قضائی شدند.