تأکید رئیس کل گمرک بر نقش صادرکنندگان در رشد اقتصادی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران با صدور پیامی، ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات را به فعالان عرصه تجارت خارجی به ویژه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور تبریک و تهنیت گفت و از خدمات و زحمات صادرکنندگان و کارکنان گمرک تقدیر و تشکر کرد.
متن پیام رئیس کل گمرک ایران به این شرح است:
روز ملی صادرات نمادی از خودباوری و تلاش ملی برای رشد اقتصادی است، صادرات و تجارت بینالملل بعنوان یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی، طیف وسیعی از ارتباطات را درپی دارد و از مهمترین شاخصهای توسعه در اشتغال، تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها بهشمار میرود.
۲۹ مهرماه روز ملی صادرات را به صادرکنندگان عزیز که در شرایط تحریمهای ظالمانه، در امر تولید، اشتغالآفرینی و ارزآوری مشغول فعالیت بوده و همچنان در شناسایی بازارهای جدید صادراتی برای تداوم فعالیتهای اقتصادی تلاش میکنند، تبریک و تهنیت عرض نموده و به این عزیزان خدا قوت میگویم.
بدون شک گمرک ایران همواره تلاش دارد با ارائه تسهیلات ویژه به صادرکنندگان، تشریفات گمرکی مربوط به کالاهای صادراتی را تسهیل و تسریع نماید.
لازم میدانم به این مناسبت از همکاران بزرگوار و عزیزم در ستاد و تمامی گمرکات کشور به ویژه کارکنان خدوم در نقاط صفر مرزی که با وجود مشکلات و کمبود امکانات به صادرکنندگان خدمات ارائه نموده و حتی در گمرکات مهم این خدمات به صورت شبانهروزی انجام میشود، تقدیر و تشکر نمایم.
