به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حفظ نظافت و بهداشت یکی از کلیدیترین موارد برای افزایش سلامت و آرامش ساکنین هر ساختمان است. سیستمهای نظافتی در سالهای اخیر تغییرات چشمگیری داشتهاند و روشهای سنتی جای خود را به راهکارهای نوین دادهاند. یکی از این راهکارهای نوین، جاروبرقی مرکزی است که تجربهای متفاوت از نظافت را به ارمغان میآورد. این نوع جارو برخلاف انواع معمولی که نیاز به جابهجایی مداوم دارند، نیازی به این کار ندارد و نظافت را بهصورت یکپارچه و بیصدا انجام میدهد. در ادامه، بررسی میکنیم که دلایل انتخاب جارو مرکزی کسری توسط سازندگان حرفهای و پیمانکاران چیست.
افزایش ارزش و اعتبار ملک
یکی از اصلیترین دلایل سازندگان برای انتخاب جاروبرقی مرکزی کسری، نقش مستقیم آن در افزایش ارزش و اعتبار ملک است. این محصول، یک ویژگی ثابت و لوکس به هر پروژه ساختمانی اضافه کرده و ارزش کلی ملک را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. در دنیای امروز که اکثر افراد بهدنبال امکانات مختلف برای افزایش آسایش و رفاه هستند، وجود یک سیستم نظافت مرکزی میتواند ساختمان را از پروژههای معمولی متمایز کرده و افراد را به خرید آن ترغیب کند.
جاروبرقی مرکزی صرفاً یک وسیله نظافتی ساده مثل سایر مدلهای جاروبرقی نیست. با استفاده از این آپشن جذاب و کاربردی میتوان کیفیت زندگی در ساختمان را افزایش داد. این سیستم میتواند در تمام خانهها و حتی ساختمانهای بزرگ مثل هتل و مراکز تجاری هم نصب شود. جاروبرقی مرکزی برخلاف مدلهای معمولی که بعد از مدتی دچار استهلاک میشوند، طول عمر بالایی دارد. این محصول در حدود بیست سال دوام خواهد داشت و تعهد سازنده ملک به استفاده از امکانات باکیفیت را نشان میدهد.
رعایت استانداردهای بهداشتی و حفظ کیفیت هوا
یکی از اصلیترین دغدغههای خریداران ساختمان، داشتن یک محیط سالم و پاکیزه است. سازندگان و پیمانکاران حرفهای با استفاده از جاروبرقی مرکزی کسری، بهخوبی به این نیاز پاسخ میدهند. از بزرگترین مزیتهای سیستم مرکزی جاروبرقی، بهبود کیفیت هوا و کاهش ریسک آلرژی است. هوای مکیدهشده بعد از عبور از فیلترهای جاروبرقی مرکزی، به خارج از ساختمان هدایت میشود. در واقع برخلاف جاروهای معمولی که مقداری از گردوغبار مکیدهشده را دوباره به محیط بازمیگردانند، این اتفاق در جاروبرقی مرکزی رخ نمیدهد.
ویژگیهای بهداشتی این جاروبرقی برای تمام افراد و بهویژه کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی و آلرژی، یک امتیاز بزرگ محسوب میشود. جاروبرقی معمولی یکی از اصلیترین عوامل تشدید مشکلات تنفسی و آسم است. در مقابل، جاروبرقی مرکزی با خارج کردن تمامی ذرات آلوده، هوای کاملاً تمیز و پاک را به ارمغان میآورد.
حفظ آرامش با عملکرد بیصدای جارو مرکزی کسری
یکی از جالبترین نکات در بررسی مشخصات کلی جاروبرقی مرکزی کسری، کمصدا بودن آن است. موتور مرکزی جاروبرقی در فضایی دور از محل اصلی زندگی مثل پارکینگ، انباری، زیرپله یا موتورخانه نصب میشود. هنگام شروع نظافت، اعضای ساختمان تنها صدای آرام و ملایم عبور هوا از شلنگ را میشنوند. این ویژگی به ساکنان اجازه میدهد که در هر ساعتی از شبانهروز و بدون برهمخوردن آرامش به نظافت بپردازند. عدم تولید گرما و بوی ناخوشایند نیز یکی دیگر از برتریهای جاروبرقی مرکزی نسبتبه انواع معمولی است.
قدرت مکش فوقالعاده و عملکرد پایدار حتی در فضاهای بزرگ
برای ساختمانهایی با متراژ بالا، انواع ویلا و هتل که نیاز به نظافت مساحت گستردهای دارند، قدرت مکش بالا یک ضرورت است. جارو مرکزی کسری، مجهز به بهترین و قدرتمندترین موتورها است و مکش یکنواخت و قوی در تمام نقاط را تضمین میکند. جاروهای معمولی در فاصلههای طولانی و یا با پر شدن مخزن دچار افت قدرت میشوند، اما مکش جاروبرقی مرکزی برخلاف این مدلها، کاملاً ثابت و پرقدرت باقی میماند.
کسری تولید کننده جاروبرقی مرکزی، مدلهای متنوع این جارو را تولید میکند. سازندگان برای پروژههای بزرگتر میتوانند از مدلهای قویتر استفاده کنند. مثلاً مدل KC۲۴۸۰E دارای چهار موتور فوق قوی ۶۴۰۰ وات است و ایدهآلترین گزینه برای فضاهای خیلی بزرگ بهشمار میرود. قدرت مکش تمام مدلهای این برند جاروبرقی مرکزی، بسیار بیشتر از جاروهای معمولی است. دهانه این جاروها نیز بزرگتر از حالت معمول طراحی شدهاست. این ویژگیها، امکان جمعآوری تمام زبالههای ریزودرشت در کوتاهترین زمان ممکن و بدون ایجاد گرفتگی لوله را فراهم میکنند.
سادگی و کارایی جاروبرقی مرکزی کسری و کمترین نیاز به تعمیر
جاروبرقی مرکزی کسری، تجربه نظافت حرفهای و درعینحال بیدردسر را به ساکنان ساختمان هدیه میدهد. برای نظافت با این جارو، هیچ نیازی به حمل دستگاههای سنگین یا کشیدن سیم برق وجود ندارد. تنها کافی است که خرطوم بلند جارو مرکزی به پریز دیواری متصل شده تا مکش آن شروع شود. مخزن زباله این دستگاه نیز بسیار بزرگ است و فقط هر سه تا شش ماه یک بار نیاز به تخلیه خواهد داشت.
بهدلیل استفاده از قطعات صنعتی قدرتمند و مرغوب، استهلاک این نوع جارو بسیار کم است. جاروبرقی مرکزی بهدلیل ثابت بودن، دچار استهلاک ناشی از ضربه و حملونقل مداوم هم نمیشود. این مسئله نیاز به تعمیرکار را به حداقل میرساند.
بهرهمندی از پشتیبانی قوی و تخصصی شرکت
اجرای صحیح سیستم جاروبرقی مرکزی، از لولهکشی تا نصب موتور از اهمیت بالا و حیاتی برخوردار است. هرگونه اشکال در اجرای این سیستم، عملکرد کلی آن را تحتتاثیر قرار داده و نظافت را بیکیفیت یا غیرممکن میکند. به همین دلیل، سازندگان حرفهای بهدنبال برندی هستند که علاوهبر محصول باکیفیت، دانش فنی لازم برای اجرای استاندارد و پشتیبانی از جارو را نیز فراهم کند. کسری تولید کننده جاروبرقی مرکزی، خدمات گستردهای درزمینه نصب و پشتیبانی ارائه میدهد. این شرکت، محصولات خود را با گارانتی ۶ تا ۶۰ ماهه ارائه میکند و شبکه خدمات پس از فروش گستردهای با بیش از ۱۰۰ نمایندگی در سراسر کشور دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر برند کسری و دیدن جاروبرقی کارواشی از وبسایت این مجموعه دیدن کنید.
جمعبندی
جاروبرقی مرکزی کسری تنها یک ابزار نظافتی نیست و نوعی سرمایهگذاری زیرساختی برای ملک بهشمار میرود. این محصول میتواند بهطور مستقیم بر کیفیت و ارزش یک ساختمان اثر بگذارد. این سیستم عملکرد بهینه را تضمین کرده و به همین دلیل، توسط سازندگان حرفهای انتخاب میشود. شرکت سازنده این جارو با داشتن بیش از دو دهه تجربه موفق در این صنعت، این اطمینان را ایجاد میکند که زیرساخت نظافتی هر پروژه ساختمانی، مطابق با بالاترین استانداردهای فنی اجرا خواهد شد. پس اگر بهدنبال بهترین سیستم نظافتی لوکس برای ساختمان خود هستید، همین الان برای خرید جاروبرقی مرکزی اقدام کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
