۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

پروژه عمرانی حکیم_تعاون تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از تکمیل پروژه حکیم_تعاون تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت پروژه حکیم-تعاون اظهار کرد: خاکبرداری با قوت خوبی در حال انجام است. قسمتی از عرشه زیرگذر در حال اجراست و برای قسمت شرقی برنامه داریم تا ظرف یک ماه آینده بتن ریزی را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه رفع معارضان تاسیساتی در دستور کار قرار دارد، گفت: رفع معارض لوله گاز ۳۰ اینچی و لوله گاز ۱۲ اینچی به موازات در مسیر انجام است و در حال تست و کارهای تکمیلی آن هستیم.

صداقتی ادامه داد: برنامه این است که بعد از رفع معارضان تاسیساتی، تا پایان سال پروژه حکیم-تعاون تکمیل و تحویل شهروندان بشود.

