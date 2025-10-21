  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

راستینه: مدرسه مبدا تحول آینده کشور است

راستینه: مدرسه مبدا تحول آینده کشور است

شهرکرد- نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی از ایجاد ۲۸۰۰ زمین چمن دانش‌آموزی در کشور طی سه سال گذشته خبر داد و مدرسه را مبدا تحول آینده کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه صبح سه شنبه در مراسم افتتاح زمین چمن مدرسه امام رضا طاقانک با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش دانش‌آموزی افزود: در سه سال گذشته، به لطف خدا، ۲۸۰۰ زمین چمن ورزشی در کشور برای دانش‌آموزان ایجاد شده است. در استان چهارمحال و بختیاری نیز با احتساب ۲۱ زمینی که امروز و فردا افتتاح می‌شود، حدود ۱۱۰ زمین چمن ورزشی برای دانش‌آموزان فراهم شده است.

نماینده مجلس با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در ساخت آینده کشور گفت: بچه‌های گلم، شما باید ایران را بسازید. ایران مال شماست و ما با افتخار نوکر شماییم. هرچه توان داریم برای توسعه ورزش دانش‌آموزی خواهیم گذاشت.

وی مدرسه را مبدا تحول دانست و افزود: نگاه به آینده کشور باید از مدرسه آغاز شود. ان‌شاءالله با همت دانش‌آموزان قوی، با نشاط، پویا و درس‌خوان، ایرانی آباد، مستقل و زیبا خواهیم ساخت.

راستینه در پایان از مدیر مدرسه، مسئولان ناحیه دو، اعضای شورا، شهرداری و همه کسانی که در ایجاد زیرساخت‌های ورزشی این مدرسه نقش داشتند، قدردانی کرد و برای دانش‌آموزان و اهالی منطقه آرزوی موفقیت و سربلندی نمود.

کد خبر 6629256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها