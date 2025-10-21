۸ پروژه هنرستانی در سطح قم در دست اجرا یا در آستانه افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی ظهر سه شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح توسعه کارگاه‌های هنرستانی که در هنرستان خیرساز سلامت برگزار شد، اظهار کرد: توسعه فضاهای مهارتی از الزامات نظام تعلیم و تربیت در مسیر ارتقای ظرفیت‌های فنی دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در سه هنرستان سلامت در منطقه ۱۹ دی، ثامن‌الائمه (س) در شهر قائم و حضرت معصومه (س) در ناحیه دو قم افزود: در مجموع حدود ۷۰۰ مترمربع فضای جدید کارگاهی با هدف تقویت زیرساخت‌های مهارت‌آموزی ایجاد شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قم ادامه داد: در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی و با اهتمام شخص رئیس‌جمهور به گسترش فضاهای آموزشی، سال تحصیلی جدید با اضافه شدن ۲۳ پروژه به زیرساخت‌های آموزشی استان آغاز شده است.

اجتهادی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارت‌محور بدون تقویت هنرستان‌ها امکان‌پذیر نیست، گفت: هم‌اکنون قریب به ۸ پروژه هنرستانی در سطح استان در دست اجرا یا در آستانه افتتاح قرار دارد و برخی هنرستان‌های موجود نیز نیازمند توسعه فضای کارگاهی هستند که این موضوع به‌عنوان یک راهکار میان‌مدت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با ابراز قدردانی از تلاش خیرین مدرسه‌ساز تصریح کرد: کارگاه نوساز هنرستان سلامت به همت خانواده خیر مدرسه‌ساز سوری آگاهی و با یادبود مرحوم فراهانی و با مشارکت اداره‌کل نوسازی مدارس استان احداث شده است.

