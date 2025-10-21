چند ساختمان اداری دانشگاه تهران تبدیل به خوابگاه دانشجویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پروژه‌های نوسازی ساختمان‌ها و تبدیل آنها به خوابگاه‌های دانشجویی شماره ۱، ۲ و ۳، ویژه دانشجویان جدیدالورود که عملیات آن‌ها از تابستان سال جاری آغاز شده بود، دوشنبه ۲۸ مهرماه، با حضور رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه تهران افتتاح شد و با این افتتاح تعداد ۳۴۰ نفر به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه افزوده شد.

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در بازدید از این خوابگاه‌ها اظهار داشت: بحمدالله و با وجود همه مشکلات، در مدت کوتاهی بخش‌های مختلف دانشگاه به صورت شبانه‌روزی تلاش کردند تا این پروژه آماده بهره‌برداری شود و اگرچه این ساختمان‌ها کاربری اولیه خوابگاهی نداشته‌اند و خوابگاه‌های نوساز نیستند، اما رعایت همه استانداردها در آنها شده است تا دانشجویان عزیز ما اسکان مناسبی داشته باشند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: ان‌شاء‌الله با افتتاح خوابگاه جدید در کوی دانشگاه در شهریور آینده، تقریباً جمعیت ساکن در این چند خوابگاه، در آن خوابگاه جدید جای خواهند گرفت؛ اما در کوتاه‌مدت هم، امکانات مناسبی فراهم شد تا بتوانیم دانشجویان را در وضعیت مطلوبی اسکان دهیم.

امید تصریح کرد: با مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد از نیم‌سال ششم به بعد و دانشجویان دکتری از ترم دهم به بعد، خوابگاه‌ها را تخلیه خواهند کرد و وضعیت کمبود خوابگاه‌ها بهمن‌ماه کمی بهتر خواهد شد و همچنان نیز تلاش می‌کنیم که ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنیم.

امید با تأکید بر اینکه تبدیل چند ساختمان اداری به خوابگاه و تجهیز آنها در مدت دو ماه، کار بسیار دشواری بوده است، خاطرنشان کرد: این خوابگاه‌ها که به مرور زمان به لحاظ امکانات کامل‌تر خواهند شد، ویژگی مثبتی دارند که آن نزدیکی آن‌ها به سایت اصلی دانشگاه، کتابخانه مرکزی و مسجد دانشگاه است که فرصت مناسبی را در اختیار دانشجویان برای اوقات خارج از تحصیل قرار خواهد داد.

امید در پایان اضافه کرد: تمام تلاش دانشگاه آن است که مشکلات اسکان دانشجویان عزیز را برطرف کند و در این راه از هیچ تلاش کوتاهی نمی‌کند؛ اما محدودیت‌ها گاهی باعث می‌شود که دانشجویان عزیز دانشگاه در مضیقه اسکان قرار بگیرند که به سرعت و با همه توان در حال رفع این مشکلات هستیم و در این راه از کمک خیرین گرانقدر که همیشه همراه دانشگاه بوده‌اند و این مجموعه هم از محل کمک‌های آنان اضافه شده، بسیار سپاسگزاریم.