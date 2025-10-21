دختران ملاردی درپاریس درخشیدند؛دو سهمیه جهانی برای کاراته بانوان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دو بانوی کاراته‌کای شایسته از ملارد با درخشش در رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان در پاریس، موفق به کسب دو سهمیه ارزشمند برای تیم ملی کاراته بانوان ایران شدند.

فاطمه صادقی، کاتاروی ملی‌پوش اهل ملارد، در مرحله گروهی این رقابت‌ها با سه پیروزی متوالی مقابل نمایندگان کره‌جنوبی، مونته‌نگرو و اتریش توانست به مرحله حذفی راه یابد. وی در ادامه در دیداری حساس برابر هویی هوسان چن از چین‌تایپه با امتیاز ۴۰.۳ بر ۳۸.۸ پیروز شد و هشتمین سهمیه جهانی کاراته ایران را به نام خود ثبت کرد.

در بخش کومیته نیز، مبینا حیدری، کاراته‌کای وزن منهای ۶۸ کیلوگرم تیم ملی بانوان، پس از غلبه بر رقبایی از چک، بلاروس و فنلاند در مرحله گروهی، در مرحله حذفی با نتیجه ۴ بر ۱ برابر آن ماری موسکوئرا از کلمبیا به برتری رسید و دهمین سهمیه جهانی ایران را قطعی کرد.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی کاراته، تنها شش ورزشکار از این مرحله جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را به دست می‌آورند.

درخشش این دو بانوی پرافتخار، بار دیگر نام ملارد را به عنوان یکی از قطب‌های نوظهور کاراته بانوان کشور مطرح کرد و افتخاری دیگر برای ورزش استان تهران رقم زد.