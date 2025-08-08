به گزارش خبرگزاری مهر، در پی قهرمانی سارا بهمنیار، بانوی اهل آستانهاشرفیه و ملیپوش پرافتخار تیم کاراته بانوان جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی چنگدوی چین، هادی حقشناس، استاندار گیلان با صدور پیامی، این افتخارآفرینی ارزشمند را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
قهرمانی ارزشمند سرکار خانم سارا بهمنیار، پرچمدار کاروان «وفاق ایران» و عضو تیم ملی کاراته بانوان کشورمان، در رقابتهای جهانی کاراته در چنگدوی چین و کسب نخستین مدال طلای کاروان جمهوری اسلامی ایران، موجب خرسندی و افتخار مردم فرهیخته، متدین و ورزشدوست گیلان شد.
این موفقیت، نمادی روشن از شایستگی، اراده و تلاش مستمر بانوان سختکوش گیلانی است که همواره در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، افتخارآفرین و الهامبخش بودهاند.
اینجانب با تبریک این پیروزی درخشان به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور، خانواده گرامی این بانوی افتخارآفرین و مردم عزیز استان گیلان، توفیقات روزافزون ایشان را در مسیر قهرمانیهای آتی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.»
گفتنی است سارا بهمنیار، بانوی اهل شهرستان آستانهاشرفیه که ملی پوش تیم ملی کاراته بانوان و پرچمدار کاروان «وفاق ایران» بود، با درخشش در تمامی مبارزات خود در رقابتهای جهانی چنگدو، موفق شد نخستین مدال طلای کاروان ایران را در این رویداد بینالمللی کسب کند.
بازیهای جهانی یک رویداد مهم چندورزشی بینالمللی است که هر ۴ سال یکبار توسط اتحادیه بینالمللی بازیهای جهانی (IWGA) برگزار میشود. در این رقابتها، رشتههای غیر المپیکی و یا رشتههایی که پیشتر در المپیک حضور داشته و از آن خارج شدهاند، به رقابت میپردازند.
