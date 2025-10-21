نفیسی: سامانه «سخا» گامی برای هوشمندسازی احسان و مبارزه با فقر است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، در جلسه بررسی اجرای طرح سامانه ملی مشارکت مردمی در هرمزگان، با اشاره به آغاز اجرای سامانه ملی مشارکت‌های مردمی (سخا) در استان، اظهار کرد: این سامانه در راستای تحقق دولت مردمی و اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، به عنوان جامع‌ترین سامانه هوشمند احسان و نیکوکاری کشور راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه مطالعات سامانه سخا از سال ۱۳۹۶ آغاز و پس از مراحل طراحی و آزمایش در شورای اجتماعی کشور به تصویب رسیده است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این طرح تا پایان سال جاری در تمامی استان‌ها از جمله هرمزگان به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

نفیسی با اشاره به اهداف کلان این طرح ملی تصریح کرد: سخا با مأموریت پایش فقر، شناسایی هوشمند نیازمندان و مردمی‌سازی فرآیند رفع فقر طراحی شده است. هدف ما آن است که کمک‌ها و خدمات خیرخواهانه در بستری شفاف، منسجم و عدالت‌محور سامان یابد و کرامت انسانی در تمامی مراحل حفظ شود.

به گفته وی، این سامانه با محوریت سه مسیر اصلی، نسبت به شناسایی نیازمندان اقدام می‌کند: معرفی از سوی خیریه‌ها و نهادهای همکار، شناسایی فعال از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و مراجعه مستقیم افراد نیازمند. در ادامه نیز با محاسبه «خط فقر پویای خانوار» که ماهانه به‌روزرسانی می‌شود، فرآیند استحقاق سنجی و تعیین نوع خدمت انجام خواهد شد.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان با بیان اینکه «سخا» به دنبال مردمی‌کردن رفع فقر و هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی است، افزود: در این طرح تلاش شده علاوه بر توزیع عادلانه منابع، مسیر توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار نیز فعال شود تا از چرخه فقر خارج شوند.

وی خاطرنشان کرد: در هرمزگان نیز بر اساس دستورالعمل ابلاغی، شورای راهبری سامانه با حضور استاندار و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و دبیرخانه اجرایی آن در اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری مستقر خواهد شد. همچنین فرمانداران مسئولیت راهبری و نظارت بر اجرای سامانه را در شهرستان‌ها برعهده دارند.

نفیسی با اشاره به ساختار جامع خدمات سامانه گفت: در این سامانه، خیرین حقیقی، مؤسسات خیریه و نهادهای عمومی و خصوصی به عنوان شرکای خدمت‌دهنده شناسایی می‌شوند و می‌توانند کمک‌های خود را به صورت نقدی، کالایی یا فرصت‌محور ارائه کنند؛ تمامی این فرآیندها نیز به صورت هوشمند و قابل رهگیری ثبت و مدیریت خواهد شد.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی «سخا» در حقیقت گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی نظام نیکوکاری کشور و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های مردمی است. این سامانه می‌تواند با هدفمند کردن یاری‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری نهادها، نقشی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش پایدار فقر ایفا کند.

نفیسی در پایان اظهار امیدواری کرد: با همراهی مردم نیکوکار، خیریه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سامانه سخا در استان هرمزگان به الگویی موفق از هم‌افزایی مردمی و حکمرانی هوشمند در حوزه احسان و نیکوکاری تبدیل شود.