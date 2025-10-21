استاندار یزد: کاهش نرخ باروری تهدید آینده جمعیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی صبح سه‌شنبه در آئین اختتامیه مرحله استانی سومین رویداد جایزه جوانی جمعیت با اشاره به نرخ باروری کشور گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، نرخ باروری هدف ۲.۵ تعیین شده است. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد اگر نرخ باروری کشور ۲.۴ باشد، جمعیت کشور طی ۶۰ سال آینده به ۱۰۹ میلیون نفر خواهد رسید، اما در صورت ادامه وضعیت فعلی استان یزد با نرخ ۱.۹، جمعیت کشور به ۶۲ میلیون نفر کاهش پیدا می‌کند.

وی هشدار داد: اگر نرخ باروری به ۱.۴ برسد، جمعیت کشور پس از ۶۰ سال به حدود یک سوم وضعیت کنونی، یعنی ۳۰ میلیون نفر، سقوط خواهد کرد. این وضعیت در برخی استان‌ها هم‌اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است.

بابایی درباره علل کاهش فرزندآوری افزود: ۲۲ درصد از زوج‌های جوان کشور فاقد فرزند هستند و تحقیقات نشان می‌دهد ۷۰ درصد افراد علت اصلی عدم ازدواج و فرزندآوری را مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌دانند.

وی این موضوع را با آموزه‌های قرآنی مرتبط دانست و گفت: خداوند روزی تمام موجودات روی زمین را بر عهده دارد و نگاه ما باید به آسمان باشد.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم گفتمان‌سازی و توجه عملی به فرزندآوری تأکید کرد و گفت: کاهش نرخ باروری، تهدید آینده جمعیت کشور است و مهم‌ترین جهاد امروز، پرداختن به جهاد فرزندآوری است تا کشور را به ورطه نابودی فاجعه‌بار نیفکنیم.

وی با اشاره به کاهش نرخ باروری نسبت به میانگین جهانی، این مسئله را یک درد بزرگ ملی خواند و افزود: تمام دستگاه‌های فرهنگی استان باید پای کار بیایند و با جدیت، منویات مقام معظم رهبری را در این زمینه محقق کنند تا آینده کشور تضمین شود.