به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی محلات شهرستان بیجار اظهار کرد: هدف از اجرای طرح شورای محلات، ایجاد حس همبستگی اجتماعی، مشارکت مردمی و خروج محلات از حالت منفعل است.

وی افزود: توسعه واقعی باید از پایین به بالا اتفاق بیفتد و بر اساس نیازسنجی دقیق از درون محلات شکل بگیرد تا از الگوی سنتی و دستوری خارج شود.

فرماندار بیجار با اشاره به اهمیت جایگاه محلات گفت: محلات قلب تپنده هر شهر هستند و همانند مویرگ‌های تنفسی، حیات اجتماعی و فرهنگی شهر را زنده نگه می‌دارند؛ از این‌رو توجه به نیازهای مردم در این مناطق باید در اولویت باشد.

کاظمی تصریح کرد: متأسفانه نسبت به پیرامون خود در محلات بی‌توجه شده‌ایم و همه امور را منوط به مسئولان کرده‌ایم، در حالی که باید مردم نیز احساس مسئولیت کرده و در رفع مشکلات محله خود نقش‌آفرین باشند.

وی با یادآوری نقش محلات در دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، مساجد و محلات کانون همبستگی مردم بودند و بسیاری از اتفاقات بزرگ از دل مساجد شکل گرفت. امروز نیز باید همان روحیه مشارکت و ایثار احیا شود.

کاظمی افزود: در حال حاضر ۲۵۰ مسجد در شهرستان بیجار وجود دارد اما میزان حضور مردم در بسیاری از آن‌ها پایین است؛ اگر مساجد به جایگاه واقعی خود بازگردند و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را در کنار اقامه نماز دنبال کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات مردم برطرف خواهد شد.

فرماندار بیجار تأکید کرد: فعالیت در مسجد نباید صرفاً منوط به عضویت در هیئت امنا باشد بلکه هر فرد مؤمن و دغدغه‌مند می‌تواند با نیت خالصانه در آبادانی مسجد و محله خود نقش ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تنها چند اقدام مؤثر و کاربردی در هر محله انجام شود، نتایج مثبت و ماندگاری حاصل خواهد شد. توسعه از پایین به بالا زمانی معنا پیدا می‌کند که از ظرفیت‌های انسانی، سرمایه‌های اجتماعی و توان مردم استفاده شود و نقش آنان به‌درستی دیده شود.