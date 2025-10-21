حجت الاسلام خورشیدی: اعتلای مساجد محور اصلی توسعه فرهنگی محلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی محلات که در فرمانداری بیجار برگزار شد، اظهار کرد: اعتلای مساجد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید به این مهم بیش از پیش توجه شود.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه ملی شهرستان برای ساماندهی مساجد افزود: این قرارگاه می‌تواند بستری برای رفع مشکلات و فعال‌سازی مجدد مساجد نیمه‌فعال باشد.

وی گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته از ظرفیت واقعی مساجد غفلت کرده‌ایم، در حالی‌که اگر بر اساس موازین اسلامی به آنها توجه می‌شد، امروز شاهد رکود در برخی مساجد نبودیم.

در جنگ ۱۲ روزه نیز مساجد پایگاه‌های اصلی هماهنگی و پشتیبانی بودند

امام جمعه بیجار با تأکید بر نقش تاریخی مساجد در تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز مساجد پایگاه‌های اصلی هماهنگی و پشتیبانی بودند و امروز نیز باید نقش محوری خود را در تربیت نسل تراز انقلاب ایفا کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار، ۲۵۰ مسجد در شهرستان بیجار وجود دارد، عنوان کرد: همه این مساجد در سامانه ویژه ثبت شده‌اند و از این تعداد، ۷۰ مسجد فعال هستند و امام جماعت دارند. لازم است هیئت امنای برخی مساجد تغییر کنند تا پویایی بیشتری در فعالیت‌ها شکل بگیرد.

خورشیدی افزود: مساجد خط قرمز ما هستند و باید درآمدها و هزینه‌های آنها شفاف و مشخص باشد. همچنین مساجدی که فاقد امام جماعت هستند باید تعیین‌تکلیف و ائمه جماعات غیر فعال جایگزین شوند.

تشکیل صندوق‌های قرض الحسنه در مساجد اقدامی برای حل مشکلات مردم

وی تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه در مساجد را اقدامی مؤثر در حل مشکلات مردم دانست و گفت: محور بودن مسجد بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی محلات را حل می‌کند.

امام جمعه بیجار تأکید کرد: خروجی مساجد باید تربیت نیروهایی همچون شهید حججی و سردار سلیمانی باشد و مدیران تراز انقلاب از دل این پایگاه‌ها پرورش یابند.

وی با اشاره به وضعیت برخی مساجد روستایی، از جمله مسجد روستای علی‌سرخ که با پدیده مهاجرت معکوس روبه‌روست، اظهار کرد: لازم است با مشارکت خیرین نسبت به احیای این مساجد اقدام شود.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات مساجد باید احصا و برطرف شود و زکات هر روستا نیز برای رفع نیازهای همان روستا و توسعه مساجد هزینه شود.