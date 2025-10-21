به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد صبح سه شنبه در آئین افتتاحیه همایش بینالمللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات در سالن همایشهای دانشگاه اصفهان با بیان این که مسلمانان باید به قرآن و اهل بیت تمسک جویند تا از هدایت برخوردار شوند، گفت: در ابتدای اسلام بسیاری از مردم مفهوم واقعی امامت را درک نمیکردند و ائمه معصومین علیهمالسلام بعد از سالها توانستند مقام خود را به مردم معرفی کنند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به روایت امام رضا علیهالسلام، اظهار کرد: الامام واحد دهره به معنای این است که در هر دورهای امام یگانه است و هیچ کس نمیتواند با او مقایسه شود.
وی با بیان این که امامان معصوم تمامی فضایل را در خود دارند و این مقام از سوی خداوند به ایشان عطا شده است، تصریح کرد: خداوند در قرآن مردم را به محبت اهل بیت دعوت کرده است و پیامبر اسلام هیچ پاداشی جز مودت و محبت به اهل بیت از مردم نخواستند.
آیتالله طباطبایینژاد با بیان این که پیروی از سیره اهل بیت لازم و ضروری است، بیان کرد: محبت به اهل بیت باید با عمل به سیره آنها همراه باشد.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که عشق به اهل بیت نباید به اعمال غیرشرعی مانند قمهزنی و دیگر رفتارهای نادرست منجر گردد، خاطرنشان کرد: زیارت حرمهای اهل بیت نهتنها عبادت است بلکه وسیلهای برای تقرب به خداوند است.
وی ادامه داد: مسلمانان باید در اعمال خود همواره از اصول دین پیروی کنند و بدانند که محبت واقعی به اهل بیت، در عمل به سیره و آموزههای آنها تحقق مییابد.
